Golcüler, yeni yılı İstanbul'da kutladı
Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Džeko ile Beşiktaş'ın yıldızı Ciro Immobile, 2025'e İstanbul'da girdi
Giriş: 01.01.2025 - 14:29 Güncelleme: 01.01.2025 - 14:29
- 1
Trendyol Süper Lig Gol Krallığı'nda 9'u golü bulunan Beşiktaşlı Ciro Immobile, yeni yıla İstanbul'da girdi.
- 2
Eşi Jessica Melena ile romantik pozlarını yayınlayan İtalyan golcü, fotoğraflara; "2025 aşk ile" notunu düştü.
- 3
Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Džeko da 2025'i ailesiyle İstanbul'da karşıladı. Džeko ise "Mutlu yıllar" mesajını yazdı. Džeko'nun da Immboile gibi ligde 9 golü bulunuyor.
-
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ