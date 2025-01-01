Suriyeliler, Şam'da hem Esad rejiminin yıkılmasını ve hem yeni yılı coşku içinde kutladı
Suriyeliler, başkent Şam'da hem Beşar Esad rejiminin yıkılmasını hem de yeni yılı sevinç ve coşku içinde kutladı.
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13 yıllık iç savaşın Esad rejimin devrilmesiyle sonlandığı Suriye'de binlerce Suriyeli yeni yıla coşkulu kutlamalarla girdi.
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8 Aralık günü 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejimin devrilmesinin ardından Suriyeliler hem yeni yılı hem de rejimin düşüşünü kutladı.
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Şam'ın Bab Tuma'da akşam saatlerinden itibaren meydanlara gelen çok sayıda Suriyeli, üç yıldızlı özgür Suriye bayraklarını dalgalandırdı. Suriyeliler, farklı müzik aletleri çalarak devrim şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.
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Suriye'deki geçici hükümetin İçişleri Bakanlığı görevlileri, bu bölgeye çıkan yollarda bariyer kurarak yolu trafiğe kapattı.
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Saatler gece yarısına geldiğinde meydanda havai fişek atılması Suriyelilerin sevinç çığlıklarıyla karşılandı. Meydanda toplananlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.
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*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.