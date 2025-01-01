Suriyeliler, Şam'da hem Esad rejiminin yıkılmasını ve hem yeni yılı coşku içinde kutladı

Şam'ın Bab Tuma'da akşam saatlerinden itibaren meydanlara gelen çok sayıda Suriyeli, üç yıldızlı özgür Suriye bayraklarını dalgalandırdı. Suriyeliler, farklı müzik aletleri çalarak devrim şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.