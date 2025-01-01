Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

REKLAM advertisement1 PUS VE SİSE DİKKAT Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE Hava sıcaklıklarının Karadeniz kıyıları ve İç Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. REKLAM

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Yılın ilk günü illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar ise şöyle olacak: ANKARA: 8, Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL: 11, Parçalı ve az bulutlu İZMİR: 15, Parçalı ve az bulutlu BURSA: 12, Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ: 15, Parçalı ve az bulutlu ÇANAKKALE: 13, Parçalı ve az bulutlu EDİRNE: 10, Parçalı ve az bulutlu A.KARAHİSAR: 6, Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ: 13, Parçalı ve az bulutlu MUĞLA: 13, Parçalı ve az bulutlu ADANA: 18, Parçalı ve az bulutlu ANTALYA: 17, Parçalı ve az bulutlu HATAY: 15, Parçalı ve az bulutlu MERSİN: 16, Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR: 8, Parçalı ve az bulutlu KONYA: 7, Parçalı ve az bulutlu SİVAS: 4, Parçalı ve az bulutlu BOLU: 13, Parçalı ve az bulutlu DÜZCE: 15, Parçalı ve az bulutlu SİNOP: 12, Parçalı ve az bulutlu REKLAM ZONGULDAK: 12, Parçalı ve az bulutlu AMASYA: 11, Parçalı ve az bulutlu SAMSUN: 12, Parçalı ve az bulutlu TOKAT: 10, Parçalı ve az bulutlu TRABZON: 11, Parçalı ve az bulutlu ERZURUM: -3, Parçalı bulutlu KARS: 1, Parçalı bulutlu MALATYA: 8, Parçalı bulutlu VAN: 3, Parçalı bulutlu DİYARBAKIR: 10, Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP: 11, Parçalı ve az bulutlu SİİRT: 11, Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA: 12, Parçalı ve az bulutlu