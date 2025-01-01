Yurt genelinde yağış yok! Yılın ilk günü hava durumu
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yeni yılın ilk gününde yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının Karadeniz kıyıları ve İç Ege'de 2 ilâ 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Son tahminlere göre illerimizde beklenen hava durumu ise şöyle...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
PUS VE SİSE DİKKAT
Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklıklarının Karadeniz kıyıları ve İç Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Yılın ilk günü illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar ise şöyle olacak:
ANKARA: 8, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 11, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 15, Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 12, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 15, Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE: 13, Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE: 10, Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR: 6, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 13, Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 13, Parçalı ve az bulutlu
ADANA: 18, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 17, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 15, Parçalı ve az bulutlu
MERSİN: 16, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 8, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 7, Parçalı ve az bulutlu
SİVAS: 4, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 13, Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE: 15, Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 12, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 12, Parçalı ve az bulutlu
AMASYA: 11, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 12, Parçalı ve az bulutlu
TOKAT: 10, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 11, Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM: -3, Parçalı bulutlu
KARS: 1, Parçalı bulutlu
MALATYA: 8, Parçalı bulutlu
VAN: 3, Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR: 10, Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 11, Parçalı ve az bulutlu
SİİRT: 11, Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 12, Parçalı ve az bulutlu