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        Haberler Magazin Bülent Şakrak, yeni yıla yeni sevgilisi Burcu Kirman ile girdi! Burcu Kırman kimdir? - Magazin haberleri

        Bülent Şakrak, yeni yıla yeni sevgilisiyle girdi

        Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, meslektaşı Burcu Kirman ile aşk yaşadığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 09:54 Güncelleme: 01.01.2025 - 11:37
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          2015'te nikâh masasına oturan ve Ali adında bir çocukları bulunan Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci 2023'te boşanmıştı.

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          Bülent Şakrak, boşandıktan sonra meslektaşı Esra Akpınar ile yeni bir aşka yelken açtı. İkili, geçtiğimiz yıl nisan ayında ilk kez görüntülendi. Ancak çiftin ilişkisi uzun sürmedi.

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          Ünlü oyuncu, gönlünü yine bir meslektaşına kaptırdı.

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          Bülent Şakrak, Burcu Kirman ile aşk yaşadığını duyurdu. 2025'e birlikte giren çiftten Şakrak, paylaştığı bu fotoğrafa; "2025’e biz girdik Allah artırsın, sofrayı kuran kaldırsın" notunu düştü ve gül emojisi koydu.

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