Bülent Şakrak, yeni yıla yeni sevgilisiyle girdi
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, meslektaşı Burcu Kirman ile aşk yaşadığını duyurdu
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2015'te nikâh masasına oturan ve Ali adında bir çocukları bulunan Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci 2023'te boşanmıştı.
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Bülent Şakrak, boşandıktan sonra meslektaşı Esra Akpınar ile yeni bir aşka yelken açtı. İkili, geçtiğimiz yıl nisan ayında ilk kez görüntülendi. Ancak çiftin ilişkisi uzun sürmedi.
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Ünlü oyuncu, gönlünü yine bir meslektaşına kaptırdı.
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Bülent Şakrak, Burcu Kirman ile aşk yaşadığını duyurdu. 2025'e birlikte giren çiftten Şakrak, paylaştığı bu fotoğrafa; "2025’e biz girdik Allah artırsın, sofrayı kuran kaldırsın" notunu düştü ve gül emojisi koydu.