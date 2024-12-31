Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuyla ilgili kurul kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, doğal gaz dağıtım şirketlerinin 2025 yılı için uygulayacağı abone bağlantı bedelinde üst sınır 6 bin 154 lira olacak.

İlave abone bağlantı bedeli 100 metrekare için 5 bin 353 lira, bağlantı kontrol ve onay bedeli ilk 100 metre için 3 bin 471 lira olarak belirlendi.

Bu kapsamda, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan düzenlemeye göre bağlantı hattında havai ve yer altı kabloları kullanılması durumunda birim bedel hesaplanırken havai ve yer altı hatlarının her birinin uzunluğunun ayrı ayrı dikkate alınarak hesaplanmasına karar verildi.

Ön ödemeli sayaç değişim bedeli 1630 lira, sayaç açma kapama bedeli 157 lira olarak tespit edildi. İç tesisat işlem bedeli ise 92 lira ile 2 bin 118 lira arasında değişecek.

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100 kilovat ve üzeri hatlar için bağlantı bedeli hesaplanırken 100 kilovata kadar olan metre fiyatına 957 lira 59 kuruş, 100 kilovat üzerindeki her kilovatın metre başı 3 lira 87 kuruş ile çarpılması ile bulunan bedelin ilave edilmesi kararlaştırıldı.

Alçak gerilim bağlantıda metre başına birim bedel 0-15,15-50, 50-100 ve 100 kilovat arası yer altı hatları ve havai hatlar için ayrı ayrı belirlendi.