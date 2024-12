2024'ün en iyi 20 filmi

GODZILLA MINUS ONE

(Gojira -1.0)



Godzilla en başından beri Japonya’nın yaşadığı nükleer felaket travmasıyla ilgilidir. Radyasyonla güçlenen, atom bombasının sonucu olarak ortaya çıkan bir canavardır. Atom bombasıyla radyasyon yüklenip daha da saldırganlaştığı; savaş sonrası ABD ve Sovyetler Birliği’nin yaptığı her nükleer denemenin onu güçlendirdiği bellidir. Dikkat çekici nokta, Godzilla’nın Japonya’nın teslim olmasıyla ülkenin başına bela gibi dikilmesidir. Godzilla’ya karşı verilen mücadelenin ardında Japon militarizminin değil; bilimsel yaklaşımın, mühendisliğin, disiplinin, sivil toplum ve direniş ruhunun olduğunu görürüz. İnsan hayatına değer vermeyen eski zihniyetin aksine, yaşamı savunan bir harekete dönüşür mücadele. Filmi yazıp yöneten Takashi Yamazaki’nin, Godzilla’ya karşı verilen mücadele ile Japonya’nın savaş sonrası gerçekleştirdiği ekonomik mucize arasında bağ kurduğu öne sürülebilir. Japonya yapımı ‘Godzilla Minus One’ hikâyesi, karakterleri ve alt metinleriyle çok sağlam bir film. Ayrıca bizi ilk Godzilla filmlerinin havasına götüren bir yanı da var. Düşük bütçeyle gerçekleştirilen özel efektlerinin Hollywood profesyonelleri tarafından hayranlıkla karşılandığını ve önemli rakiplerini geride bırakıp Oscar kazandığını not edelim. (Netflix)