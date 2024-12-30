ABD, Suriye Dışişleri Bakanı ile görüştü

ABD merkezli haber ajansı Axios'a konuşan ABD'li yetkililer, ABD'li diplomat Daniel Rubinstein'ın 29 Aralık'ta Suriye Geçici Hükûmeti Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile Suriye'de görüştüğünü açıkladı.

ABD, Rubinstein aracılığıyla Suriye Dışişleri Bakanına azınlıklara yönelik şiddet ve intikam olaylarından ötürü endişeli olduklarını iletirken; Şeybani olayların diğer silahlı gruplar tarafından kışkırtıldığını ve kendilerinin şiddete karşı olduğunu bildirdi. ABD'li yetkililer ise HTŞ'nin insan haklarına saygı duyması gerektiğini vurguladı.

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Diğer yandan ABD'li yetkililer Ahmed Şara'nın silahlı grupları dağıtmaya çalıştığını ifade etti. ABD'li yetkililer, HTŞ ile süren görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini dile getirirken birlikte yerel ve bölgesel ilişkileri ele aldıklarını belirtti. Ancak HTŞ ile görüşmelerin açıktan yapılmayacağının altı çizildi. ABD'li yetkililer Suriye'deki gelişmeleri izlemeye devam edeceklerini ve söylemlerle ortaya konacak eylemlerin uyuşup uyuşmadığının değerlendirileceğini bildirdi.