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        Haberler Dünya İsrail Kuneytra'da hükûmet binalarını kuşattı | Dış Haberler

        İsrail Kuneytra'da Gazze uygulamalarına başvuruyor

        İsrail, Suriye'nin güneyinde yaşanan güvenlik boşluğundan faydalanmaya devam ediyor. Dera ve Kuneytra kırsalında ilerlemeye devam eden İsrail Birlikleri, Kuneytra'da devlet binalarını kuşatarak memurları zorla dışarı çıkardı. Diğer yandan Kuneytra ve çevresindeki Suriyelilerin de Şam'a göç etmeye başladığı ifade ediliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 20:01 Güncelleme: 30.12.2024 - 20:02
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        İsrail Kuneytra'da Gazze uygulamalarına başvuruyor
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        İsrail, Suriye'nin güneyinde ilerlemeye devam ediyor. İsrail Suriye sınırındaki kontrol noktalarının büyük çoğunluğunu ele geçiren İsrail güçleri Kuneytra İli'ndeki devlet binalarını kuşattı.

        Yerel basından gelen görüntülere ve Sky News Arabia'nın haberine göre İsrail güçleri tanklar ve zırhlı araçlar eşliğinde hükûmet binalarını kuşattı ve memurlara binayı boşaltmaları için anons yaptı.

        İsrail güçlerinin daha sonra devlet binaların girdiği ve binaların tahliye edilmesini istediği belirtildi.

        İsrail, Suriye'nin güneyindeki işgalini genişletirken Suriye halkı da protestolarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta yapılan protestolar sırasında İsrail güçleri protestoculara ateş açtı ve üç kişi yaralandı.

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        Suriye halkı, yazılı pankartlar ve sloganlar eşliğinde İsrail işgaline karşı çıkarken Şam'daki yeni yönetimden hareket geçmelerini talep etmişti.

        KUNEYTRALILARIN DÜŞÜNCELERİ

        El-Cezire'ye konuşan İbrahim El-Dakhil bir Kuneytralı olarak yaşadıklarını anlattı. İbrahim, evinin İsrail güçleri tarafından güvenlik gerekçe gösterilerek yıkıldığını ifade etti. 40 yıldır yaşadığını evinden ve geniş bahçesinden ayrılmak zorunda kalan İbrahim, İsrail tanklarının Kuneytra caddelerinde dolaştığını belirtti.

        İsrail, İran'a ve Hizbullah'a bağlı grupları gerekçe göstererek girebildikleri bütün binalara girmek istiyor ve girdikleri evleri arama tarama faaliyeti bahanesiyle tahrip ediyor.

        İsrail'in işgalinden etkilenen bir diğer Kuneytralı ise Maysun el- Faûri. Maysun'un evi yıkılmamış ancak İsrail güçlerine güvenmediği için çocuklarına bölgeyi terk etmesi gerektiğini öğütlemiş.

        Bir diğer Suriyeli Muhammed el Fayyad ise Kuneytra ve çevresinde su, elektrik gibi temel ihtiyaçların giderilemediğini ve dolayısıyla insanların Şam'a göç ettiğini belirtiyor. Fayyad ayrıca okulların da kapalı olduğunu belirtti. Beşar Esad'ın devrilmesinden ötürü mutlu olduğunu söyleyen Fayyad şimdi de İsrail tarafından baskı altında kaldıklarını ifade etti.

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