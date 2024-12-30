Rusya'dan Trump'a ret

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'da sağlanacak olası barışa dâir önemli açıklamalarda bulundu. Lavrov, Ukrayna'daki barışın ancak Putin'in yaz aylarında ortaya koyduğu ilkeler doğrultusunda sağlanabileceğini belirtirken; 47. ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinden gelen

barış önerilerini ise reddetti.

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Donald Trump, Time Dergisi için verdiği röportajda Ukrayna'da süren savaşın dondurulması gerektiğini söylemiş ve bir ara verilmesi konusunda öneride bulunmuştu. Diğer yandan Donald Trump'ın ekibinde yer alacak isimlerden gelen açıklamalarda ise Ukrayna'nın NATO üyeliğinin 20 yıl kadar ertelenmesi dile getirilmişti.

Sergey Lavrov, her iki teklifin de kabulünün mümkün olmadığını belirtirken, Rusya'nın bu tekliflerden memnun kalmayacağını açıkladı. Lavrov ayrıca Trump'ın Ukrayna meselesinde Avrupa'yı başat aktör olarak belirlemek istemesinin ve Avrupalı devletlerin askerlerinden müteşekkil bir barış gücünün Ukrayna'ya konuşlandırılmasının da kabul görmeyeceğini açıklayarak bütün teklifleri reddetti.

"BARIŞ GÖRÜŞMELERİNE KATILMAYACAĞIZ" Sergey Lavrov, bu tekliflerin gündeme geleceği bir barış zirvesine katılmayacaklarını açıklarken Ukrayna'nın kaybettiği toprakları askeri yolla geri almasının mümkün olmadığını belirtti. Lavrov "Artık Ukrayna'dan gelen söylemleri dinlemeyi bıraktık" dedi. Sergey Lavrov, Ukrayna'da gerilimi tırmandıran tarafın Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler tedarike eden NATO olduğunu belirtirken NATO'nun Rusya'yı suçlamadan önce dönüp aynaya bakması gerektiğini ifade etti.

"İRAN-İSRAİL GERİLİMİ TEHLİKELİ BİR NOKTADA" Lavrov son olarak İran-İsrail gerilimine dikkat çekerek Kızıldeniz'de Husilerle yaşanan çatışmaların İran-İsrail ilişkileri açısından çok tehlikeli bir hâl aldığını belirterek uyarılarda bulundu.