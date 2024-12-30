Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın hamlesi!

Kartal'ın yeni başkanı Serdal Adalı'nın ilk hamlesi Sergen Yalçın olacak. Adalı, kısa süre içinde teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Seçimden önce de Yalçın ile telefon görüşmeleriyle fikir alışverişi yapan Adalı'nın yüz yüze görüşmede teklifini resmen ileteceği öğrenildi.

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Sergen Yalçın'ın teklifi kabul etmesi halinde ise hızla transfer çalışmalarına başlanacak.

Yalçın, eski başkan ve son seçimde başkan adayı olan Hüseyin Yücel'in yaklaşık 1 ay önce yaptığı teklifi kulübün içerisinde bulunduğu kaotik ve belirsiz ortam nedeniyle geri çevirirken seçimin ardından Beşiktaş'ta çalışmaya sıcak baktığı ifade edildi.