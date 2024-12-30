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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekli Emekli ve memur maaş zamları ne olacak? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Emekli ve memur maaş zamları ne olacak?

        Asgari ücret zammının ardından gözler memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zamlara çevrildi. Maaş zam oranları yıllık enflasyon verisinin cuma günü açıklanmasıyla kesinleşecek. Peki, enflasyon senaryolarına göre maaş zamları ne olacak? En düşük emekli aylığı ne kadar artacak? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 30.12.2024 - 07:11 Güncelleme: 30.12.2024 - 07:11
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        Gözler maaş zamlarında
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        2025 yılında uygulanacak asgari ücret yüzde 30 oranında artırılarak 22.104,67 TL olarak belirlendi. Asgari ücret zammının, yüzde 40 – 50 oranındaki beklentilere rağmen yüzde 30 oranında tutulması, 2025 yılında emekli aylığı, memur maaşı ve kamu işçilerine yapılacak ücret zamları konusunda da emsal teşkil edecek. Son iki yıl memur maaşları ile emekli aylıklarına yasal artışların üzerine yapılan ilave zamların 2025 yılında gündeme gelmesi zor görünüyor. 2025 yılında yasal artışlarla yetinilmesi bekleniyor.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Ocak ayında emekli aylıkları temmuz – aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranında artırılacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerini cuma günü açıklayacak. Merkez Bankası’nın 2024 yılı enflasyon tahmini en son yüzde 44 olarak revize edildi. Merkez Bankası’nın tahmininin tutabilmesi için aralık ayında enflasyonun yüzde 0,76 oranında kalması gerekiyor. Pandemi öncesinde enflasyon aralık ayında bu oranın altında gerçekleşti. Ancak, 2020 – 2023 yıllarında aralık ayı enflasyonu yüzde 1,18 ile yüzde 13,58 gibi yüksek aralıkta seyretti. Yüzde 44 tahmininin tutması zor görünüyor.

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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son zamanlarda yaptığı açıklamalarda yıl sonu enflasyonu için yüzde 45 ifadesini kullandı. Yüzde 45 tahmininin tutabilmesi için aralık ayında enflasyonun yüzde 1,50’yi aşmaması gerekir.

        Merkez Bankası’nın enflasyon patikasının üst sınırı ise yüzde 46’ya karşılık geliyor. Yıllık enflasyonun yüzde 46 olması için aralık ayı enflasyonunun yüzde 2,16’da kalması gerekiyor. Ekonomistlerin ağırlıklı görüşü de yıl sonu enflasyonunun yüzde 46 olacağı yönünde.

        Enflasyon oranına göre zam senaryoları (%)
        Aralık Enflasyonu Yıllık Enflasyon SSK, BAĞ-KUR Memur + E. Memur SSK, BAĞ-KUR ile Memur zam farkı
        0,76 44,00 15,45 11,25 -4,20
        1,00 44,30 15,69 11,48 -4,21
        1,50 45,00 16,25 12,02 -4,23
        1,75 45,40 16,57 12,33 -4,24
        2,00 45,80 16,89 12,64 -4,25
        2,16 46,00 17,05 12,79 -4,26
        2,50 46,50 17,45 13,18 -4,27
        2,75 46,80 17,69 13,41 -4,28
        2,86 47,00 17,85 13,56 -4,29

        SSK VE BAĞ-KUR MAAŞ ZAMMI NE OLUR?

        SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına, yıllık enflasyon yüzde 45 olursa yüzde 16,25 oranında zam yapılacak. Emekli aylığı zammı, enflasyon oranı yüzde 46 çıkarsa yüzde 17,05, enflasyon oranı yüzde 47 çıktığında ise yüzde 17,85 olacak.

        MEMUR MAAŞ ZAMMI SSK VE BAĞ-KUR ZAMMININ EN AZ 4,2 PUAN ALTINDA KALACAK

        Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılacak zam oranı ise yıllık enflasyon yüzde 45 olduğunda yüzde 12,02, yıllık enflasyon yüzde 46 olduğunda yüzde 12,79, yıllık enflasyon yüzde 47 olduğunda da yüzde 13,56 olacak.

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        Ocak ayında her zam senaryosunda memur maaşları ve emekli memur aylığı zamları SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı zamlarının en az 4,2 puan altında kalacak.

        2024 Temmuz ayında da SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 24,73 oranında artarken, memur maaşları ve emekli memur aylıklarındaki artış yüzde 19,31 oldu. İkisi arasındaki fark 5,42 puan olarak gerçekleşti.

        Memurlar ile SSK ve BAĞ-KUR’lular arasındaki fark azalmakla birlikte 2025 yılı temmuz ayında da devam edecek.

        Merkez Bankası’nın enflasyon patikasına göre 2025 yılı ocak – haziran döneminde 6 aylık enflasyon yüzde 11- 14 aralığında öngörülüyor. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları altı aylık enflasyon oranında artacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yapılacak zam oranı ise aynı patikaya göre yüzde 9,95 – 12,92 aralığında olacak. Her durumda memur maaşları en az 1 puan daha düşük artacak.

        EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE OLACAK?

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, üç hafta önce NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen’in sorularını yanıtlarken, 12.500 TL olan en düşük emekli aylığı ile ilgili mutlaka bir değerlendirme yapılacağını söyledi. AK Parti TBMM Grubunda da en düşük emekli aylığı ile ilgili yasa değişikliği için hazırlık yapılıyor.

        En düşük emekli aylığına yapılacak artışın SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılacak artışa paralel olması bekleniyor. Buna göre, en düşük emekli aylığı yüzde 16,25 zamla 14.531 TL, yüzde 17,05 zamla 14.631 TL, yüzde 17,85 zamla ise 14.731 TL’ye yükselecek.

        Bu şekilde artırılacak en düşük emekli aylığı tutarının 14.500 veya 15.000 TL gibi bir tutara yuvarlanması da söz konusu olabilir. Ancak, enflasyondan kaynaklı artış olmadıkça 15.000 TL’nin üzerinde bir tutar beklenmiyor.

        En düşük emekli aylığının daha yüksek artırılmamasının iki sebebi bulunuyor. Birincisi, halen 3.7 milyon kişi olan en düşük emekli aylığı alan kişi sayısının daha da artması arzu edilmiyor. İkinci sebep ise en düşük emekli aylığının 2019 yılından bu yana 1.000 TL’den 12.500 TL’ye yükseltilmiş olması nedeniyle çalışma hayatı boyunca ödenen primle emekli aylığı arasında ortaya çıkan farkın daha fazla açılmasının arzu edilmemesi.

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        #emekli aylığı zam
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