İstanbul'da olay, 24 Aralık 2024'te, Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi üzerinde bulunan işyerinde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre ilk silahlı saldırı saat: 01.08’de gerçekleşti.

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İŞYERİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU İşyeri kapalı olduğu saatte motosikletle gelen saldırganlar, işyerine silahla ateş açtı. Aynı günü, saat: 21.30 sıralarında işyerine yönelik ikinci silahlı saldırı düzenlendi.

KEPENGE 13 KURŞUN İSABET ETTİ Yine motosikletle gelen saldırganlar, işyerini kurşun yağmuruna tuttu. Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, işyerinin kepengine 13 mermi çekirdeğinin isabet ettiğini tespit etti. Ayrıca, olay yerinde 9 adet 7.65mm kovan, 6 adet gömlek parçası, 3 adet nüve ve 1 tane deforme olmuş mermi parçası bulundu.

HARAÇ İSTEDİLER Olay sonrası Gasp büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarla, saldırı sonrası yabancı bir ülkeye ait telefondan işyeri sahibine bir el ateş edilirken video gösterilerek, “Mesajı aldınız sabah patronunuz arasın beni” diye mesaj atıldığı tespit edildi.

3 SALDIRGAN YAKALANDI Olayın ardından çalışma başlatan Gasp Büro ekipleri, saldırganların Esenyurt'a kaçtıkları belirlendi. Esenyurt’ta motosikleti bırakan zanlıların, başka bir araçla kaçtığı belirlendi. Yapılan araştırmaların ardından Daltonlar çetesi üyesi oldukları tespit edilen her iki olayda yer alan B.Y. (21), E.A (27) ve A.A. (17) adlı şüpheliler yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER Yılbaşı gecesi düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin, ikametlerinde yapılan aramalarda B.Y.’ye ait 1 adet Browning’s ibareli 7.65 mm tabanca, ayrıca şüphelilerin saldırılarda kullandıkları değerlendirilen kasklar ve montlar ele geçirildi. İşlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.