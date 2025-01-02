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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla haberleri: Faili meçhul cinayette sır perdesi aralandı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Faili meçhul cinayette sır perdesi aralandı!

        Muğla'da, 2023 yılında elleri bağlanarak kafasına ateş edilmiş şekilde cesedi bulunan Halil Çevik'in katil zanlısı, Ankara'dan bölgeye gönderilen özel ekibin çalışmasıyla yakalandı. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden 17 yaşındaki M.Y.D. tutuklandı. İşte cinayetin nedeni...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 13:24 Güncelleme: 02.01.2025 - 13:25
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        Faili meçhul cinayette sır perdesi aralandı!
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        Muğla'nın Datça ilçesinde, 11 Kasım 2023'te boş bir arazide elleri bağlı şekilde kafasına ateş edilerek öldürüldüğü belirlenen Halil Çevik'in katil zanlısının yakalanması için özel ekip kuruldu.

        ANKARA'DAN ÖZEL EKİP GİTTİ

        Öldürülen Halil Çevik.
        Öldürülen Halil Çevik.

        AA'daki habere göre Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan ekip Muğla'ya giderek mevcut deliller ışığında çalışma başlattı.

        ŞÜPHELİ TAKİBE ALINDI

        17 yaşındaki zanlı M.Y.D.
        17 yaşındaki zanlı M.Y.D.

        Olay yerini defalarca tekrar inceleyen ve tanıklarla görüşen özel ekip, yürütülen teknik çalışmalar sonrası cinayet zanlısı olduğundan şüphelenilen M.Y.D'yi (17) takibe aldı.

        SORGUDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        Gözaltına alınan şüpheli, sorgusunda cinayeti işlediğini kabul etti.

        HAYVAN OTLATMA KAVGASI İDDİASI

        Çobanlık yapan şüpheli, Çevik ile arazisinde hayvan otlattığı gerekçesiyle aralarında tartışma çıktığını, Çevik'in kendisini defalarca darp ettiğini, bunun üzerine cinayeti planlayarak işlediğini söyledi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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        #Muğla
        #Son dakika haberler
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