Kaçak yılbaşı partisine polis baskını! 400 öğrencinin çıkarıldığı yalı mühürlendi

Sarıyer'de Galatasaray Üniversitesi Gezi ve Kampçılık Kulübü'nün bir yalıda düzenlediği yılbaşı partisi, polis tarafından basıldı.

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DHA'nın haberine göre partiye katılan yaklaşık 400 öğrencinin çıkarıldığı yalı, kaçak işletilmesi nedeniyle zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken 2 kişi gözaltına alındı.

KAÇAK İŞLETİLDİĞİ BELİRLENDİ, MÜHÜRLENDİ

Olay, 1 Ocak'ta Merkez Mahallesi Meserburnu Caddesi'ndeki bir yalıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Galatasaray Üniversitesi Gezi ve Kampçılık Kulübü, üniversite öğrencilerine bilet fiyatları 650 ile 850 lira arasında değişen yılbaşı partisi organizasyonu yaptı. Kulübün sosyal medya hesabından 'Yalıda Yılbaşı Partisi' olarak duyurulan etkinlik için yaklaşık 400 öğrenci online satış platformundan bilet aldı.

REKLAM YALIYA POLİS BASKINI Bileti alan öğrencilerin gelmesiyle yılbaşı partisi düzenlendi ancak gecenin ilerleyen saatlerinde polis ekipleri, zabıta ekipleriyle birlikte yalıya baskın düzenledi. Zabıta ekipleri yaptığı çalışmada yalının umuma açık bir yer olmadığını, alkol satış belgesi, gerekli güvenlik tedbirleri ve işletme ruhsatı olmadığını tespit etti. Yapılan işlemler sonucunda organizasyonu yapan kulübün yalıyı, günlük ev kiralanan online bir siteden kiraladığı ve ruhsatında da ofis olarak göründüğü ortaya çıktı.

İŞLETME SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI Ekipler düzenlenen partiyi bitirirken, alkol satış belgesi olmamasına rağmen satışa hazır 20 adet alkol dolu şişe ve 80 adet boş alkol şişesi de ele geçirildi. Yapılan inceleme sonucunda C.G. ve partiyi organize eden üniversite kulübü organizatörü, 'dolandırıcılık' suçundan gözaltına alındı. Partiye katılan öğrenciler ise yalıdan tahliye edildi. İşletme, belediye ekiplerince mühürlenirken polis olayla ilgili sorularıma başlattı.