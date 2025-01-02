Ağabeyi 14, küçük kız 8 yaşındaydı... İki kardeş ağlattı!
Antalya'da, şarampole devrilen traktördeki 14 yaşındaki Sadrettin Karakuş ile 8 yaşındaki kardeşi Fatma Karakuş hayatını kaybetti. İncelemenin ardından iki kardeşin cansız bedenleri morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Antalya'nın Korkuteli ilçesi Dereköy Mahallesi'nde, dün saat 20.30 sıralarında iddiaya göre; Sadrettin Karakuş'un (14) kullandığı traktör, yoldan çıkarak şarampole devrildi.
İKİ ÇOCUK TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI
DHA'daki habere göre Sadrettin Karakuş ile kardeşi Fatma Karakuş (8), traktörün altında kaldı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİLER
İhbarla olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin traktörün altından çıkardığı Sadrettin ve Fatma Karakuş kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İncelemenin ardından iki kardeşin cansız bedenleri morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.