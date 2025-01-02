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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Havada cezalar güncellendi - İş-Yaşam Haberleri

        Havada cezalar güncellendi

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, SHGM'nin 2025 yılında uygulayacağı idari para cezalarının Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi. Bu kapsamda uçakta taşkınlık yapan, kabin ekipleriyle ve yolcularla tartışan, uçuş ekibinin görev yapmasını güç kullanarak engel olan yolculara 19 bin 668 lira idari ceza uygulanacak. Elle aranmaya mukavemet gösterilmesi durumunda da 26 bin 226 lira idari para cezası uygulanacak. Hava araçlarına lazer tutulması ve benzer ihlallerde ise 131 bin 176 lira idari ceza uygulanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 12:54 Güncelleme: 02.01.2025 - 12:54
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 2025 yılında uygulanacak idari para cezalarının Resmi Gazete’de yayımlandığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, son dönemde havalimanlarında ve uçaklarda yaşanan olaylara dikkat çekerek “Güvenliği tehlikeye düşüren eğitim ve bakım kuruluşları, havacılık ve balon işletmeleri, havacılık personeli, İHA pilotları ve yolculara 19 bin 668 ila 131 bin 176 lira arasında değişen oranlarda idari para cezası kesilecek." dedi.

        Kararın ayrıntılarını paylaşan Bakan Uraloğlu, uçak içerisinde duman çıkartan cihaz ve tütün mamulleri kullanan yolculara 19 bin 668 lira para cezası verileceğini belirterek “Havalimanlarında güvenlik kontrol noktalarında uyarılmasına rağmen taranmaya, elle aranmaya mukavemet gösterilmesi, güvenlik personelinin işini yapmasına engel olunması durumunda da 26 bin 226 lira idari para cezası kesilecek. Uçakta taşkınlık yapan, kabin ekipleriyle ve yolcularla tartışan uçuş ekibinin görev yapmasını güç kullanarak engel olan yolculara ise 19 bin 668 lira idari ceza verilecek.” ifadelerini kullandı.

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        HAVA ARAÇLARINA LAZER TUTANA 131 BİN 176 LİRA CEZA

        Hava araçlarına lazer tutulması, uçak haberleşmesine müdahale edilmesi ve benzer ihlallerde bulunulması halinde 131 bin 176 lira idari ceza uygulanacağını kaydeden Uraloğlu, “Havacılık sektörüne son 20 yılda yapılan yatırımlarla 'hava yolunu halkın yolu' haline getirdik. Bu süreçte vatandaşlarımızın, hava yoluyla seyahatlerindi tehlikeye düşürecek hiçbir uygulamaya geçit vermeyeceğiz.” açıklamasında bulundu.

        "TÜRKİYE DÜNYANIN EN GENİŞ UÇUŞ AĞINA SAHİP ÜLKELERİNDEN"

        Tam 4 saatlik uçuş süresiyle 1,4 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde avantajlı ve muhteşem bir lokasyonda bulunan Türkiye'nin, 2002'de 26 olan aktif havalimanı sayısının 57'ye yükseldiğini dile getiren Uraloğlu, "Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak" hedefiyle hareket ederek, ülkeyi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden birine dönüştürdüklerini anlattı.

        Uraloğlu, hava ulaştırma anlaşması bulunan ülke sayısının da 81'den 174'e yükseldiğine dikkati çekerek, "Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken uçuş ağımıza 286 yeni nokta ekleyerek 131 ülkede 346 noktaya ulaştırdık." diye konuştu.

        İç ve dış hatlarda 2002'de seyahat eden yaklaşık 34,5 milyon olan yolcu sayısını, 2024 yılının 11 ayında 214 milyonun üzerine çıkardıklarını anlatan Uraloğlu, Türk hava sahasında geçen yıl gerçekleşen transit üst geçişler dahil uçuş sayısının da aynı dönemde 2 milyon 121 bini geçtiğini kaydetti.

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