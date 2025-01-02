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        Haberler Magazin İbrahim Çelikkol Norveç'te -3 derecede denize girdi - Magazin haberleri

        İbrahim Çelikkol -3 derecede denize girdi

        Sevgilisi Natali Yarcan ile Norveç'te tatilde olan İbrahim Çelikkol, -3 derecede denize girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 14:59 Güncelleme: 02.01.2025 - 14:59
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        İbrahim Çelikkol -3 derecede denize girdi
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        Yaklaşık iki yıldır Natali Yarcan ile aşk yaşayan oyuncu İbrahim Çelikkol, sevgilisiyle birlikte tatil yapmak için Norveç'e gitti.

        Sevgilisiyle Kuzey Işıkları'nı izleyen Çelikkol, Yarcan'ı "Benim auram" notuyla paylaştı.

        Tatilinden kesitleri de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan İbrahim Çelikkol, -3 derecede denize girdi. Ünlü oyuncu, o anları da takipçileriyle paylaştı.

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        #İbrahim Çelikkol
        #NORVEÇ
        #Natali Yarcan
        #deniz

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