Yaklaşık iki yıldır Natali Yarcan ile aşk yaşayan oyuncu İbrahim Çelikkol, sevgilisiyle birlikte tatil yapmak için Norveç'e gitti.

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Sevgilisiyle Kuzey Işıkları'nı izleyen Çelikkol, Yarcan'ı "Benim auram" notuyla paylaştı.

Tatilinden kesitleri de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan İbrahim Çelikkol, -3 derecede denize girdi. Ünlü oyuncu, o anları da takipçileriyle paylaştı.