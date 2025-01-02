Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
Bitcoin 2024 yılını yüzde 121 değer kazanarak kapattı. Peki 2025 yılından beklentiler neler? İşte uzmanların son tahminleri
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Standard Chartered: 200.000 dolar
Standard Chartered Araştırma Birimi Başkanı Geoffrey Kendrick son yayımladığı bilgi notunda Bitcoin'in 2025 sonunda 200.000 dolara ulaşmasını beklediğini bildirdi. Kendrick, MicroStrategy'nin Bitcoin alımlarının bu yılda “2024 alımlarına eşdeğer veya daha fazla” olmasını beklediğini belirtti. Bunun yanında emeklilik fonlarının da, Trump yönetiminin kripto varlıklara yönelik yeni düzenlemelerinin etkisiyle Bitcoin'e daha fazla yatırım yapmaya başlayacağını öngördü.
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Maple Finance: 180.000 - 200.000 dolar
Finans platformu Maple Finance'in kurucu ortağı ve CEO'su Sid Powell, Bitcoin'in 2025 sonunda 180.000 ila 200.000 dolar arasında bir fiyata ulaşmasını beklediğini açıkladı. Bu yıl Bitcoin ETF'lerine daha fazla giriş görmeyi beklediğini belirten Powell "Tabii düzeltmeler de göreceksiniz, kripto hala döngüsel bir piyasa" değerlendirmesinde bulundu.
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Galaxy Digital: 185.000 Dolar
Kripto para odaklı varlık fonu Galaxy Digital'in Araştırma Bölümü Başkanı Alex Thorn Bitcoin'in yılın ilk yarısında 150.000 doları aşmasını, dördüncü çeyrekte ise 185.000 dolara ulaşmasını öngördüklerini açıkladı. Thorn tarafından yayımlanan bilgi notunda "Kurumsal ve devlet düzeyinde adaptasyonlar, Bitcoin'i 2025'te yeni zirvelere taşıyacak" değerlendirmesi yer aldı.
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CoinShares: 80.000 - 150.000 dolar
Kripto para odaklı varlık fonu CoinShares'in Araştırma Başkanı James Butterfill, 2025'te Bitcoin'in fiyatının hem 150.000 dolar hem de 80.000 dolar seviyelerine ulaşabileceğini söyledi. Butterfill, uzun vadede Bitcoin'in değerinin altının pazar payının yaklaşık yüzde 25'ine ulaşmasının "makul" olacağını belirtti. Bu durumda fiyat 250.000 dolara ulaşır. Ancak Butterfill bu seviyenin 2025'te gelmesini beklemiyor. Butterfill, 80.000 dolar tahmininin Trump'ın vaat ettiği kripto dostu politikaların gerçekleşmemesi durumunda gerçekleşebileceğini ifade etti.
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Bit Mining: 180.000 - 190.000 dolar
Bit Mining Baş Ekonomisti Youwei Yang, Bitcoin'in 2025'te 180.000 ila 190.000 dolar arasında bir fiyata ulaşacağını tahmin etti ancak yatırımcıların potansiyel geri çekilmelere karşı da dikkatli olması gerektiğini belirtti. Yang “Bitcoin 2025'te önemli bir yukarı yönlü momentum ve zaman zaman keskin düzeltmeler görebilir. Piyasa şoklarında, örneğin büyük bir borsa çöküşünde, Bitcoin geçici olarak 80.000 dolara düşebilir. Ancak genel trendin olumlu kalması bekleniyor" ifadelerini kullandı
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Matrixport: 160.000 dolar
Kripto varlık odaklı finansal hizmetler firması Matrixport, Bitcoin'in 2025'te 160.000 dolara ulaşabileceğini öngördü. Firma tarafından yayımlanan araştırma notunda “Bu görünüm, Bitcoin ETF'lerine olan sürdürülebilir talep, olumlu makroekonomik trendler ve genişleyen küresel likidite havuzları ile destekleniyor" değerlendirmesi yer aldı
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Nexo: 250.000 dolar
Kripto kredi platformu Nexo'nun Direktörü Elitsa Taskova “Bitcoin'in 250.000 dolara ulaşmasını bir yıldan kısa sürede bekliyoruz” açıklamasında bulundu. Taskova, “Bu projeksiyon, Bitcoin'in bir rezerv varlık olarak kabulünün artışı, Bitcoin ve kripto ile ilgili ETF'lerin sayısının artması ve daha yüksek oaranda benimsenmesi gibi devam eden trendlerle uyumludur” dedi.
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Tabii bu tür olumlu tahminler ağırlık kazansa da yatırımcıların kripto para piyasasının son derece oynak ve tahmin edilmesi güç olduğunu unutmaması gerekiyor. Bu sebeple uzmanlar yatırımcıları her zaman bu piyasaya 'kaybedilince yıkıma yol çamayacak' miktarda para koyması yönünde uyarıyor.