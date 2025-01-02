Bitcoin'de beklentiler ne yönde?

Bit Mining: 180.000 - 190.000 dolar

Bit Mining Baş Ekonomisti Youwei Yang, Bitcoin'in 2025'te 180.000 ila 190.000 dolar arasında bir fiyata ulaşacağını tahmin etti ancak yatırımcıların potansiyel geri çekilmelere karşı da dikkatli olması gerektiğini belirtti. Yang “Bitcoin 2025'te önemli bir yukarı yönlü momentum ve zaman zaman keskin düzeltmeler görebilir. Piyasa şoklarında, örneğin büyük bir borsa çöküşünde, Bitcoin geçici olarak 80.000 dolara düşebilir. Ancak genel trendin olumlu kalması bekleniyor" ifadelerini kullandı