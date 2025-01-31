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        Haberler Magazin Aras Bulut İynemli'nin acı günü

        Aras Bulut İynemli'nin acı günü

        Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin babası Cengiz İynemli, hayatını kaybetti. İynemli'nin cenazesi, Kilyos Mezarlığı'nda ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 12:26 Güncelleme: 31.01.2025 - 13:51
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        Aras Bulut İynemli'nin acı günü
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        SHOW TV'de yayınlanan 'Deha' dizisinin başrol oyuncularından Aras Bulut İynemli, babasının ölüm haberiyle sarsıldı. Ünlü oyuncunun babası Cengiz İynemli 76 yaşında vefat etti.

        Verilen cenaze ilanında; "Merhum Ali İynemli ve Merhume İsmet İynemli’nin oğlu, Atilla, Osman ve Yavuz’un kardeşleri, Sevtap Daner İynemli’nin kıymetli eşi, Orçun, Yeşim ve Aras Bulut’un sevgili babaları, Tuğra ve Ada’nın biricik dedeleri Cengiz İynemli Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur" ifadelerine yer verildi.

        Cenaze namazı, bugün ikindi vakti Kilyos Camii'nde kılınacak. Cengiz İynemli'nin cenazesi, Kilyos Mezarlığı‘na defnedilecek.

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        #aras bulut iynemli

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