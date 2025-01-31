Geçen sezon bek bölgelerinde bir türlü dikiş tutturamayan Galatasaray bu sorunu halen çözebilmiş değil. Yaz aylarında sağ bek ve sol beke Elias Jelert ve Ismail Jakobs’u transfer eden sarı-kırmızılılar bu transferlere toplamda 18 milyon Euro bağladı.