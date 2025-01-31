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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan 18 milyon Euro'luk karavana! - Galatasaray Haberleri

        18 milyon Euro'luk karavana!

        Bu yaz Elias Jelert ve Ismail Jakobs'u transfer eden Galatasaray bek sorununu çözemedi. Sarı-kırmızılılar, Ajax karşılaşmasına geçen sezon Avrupa'ya veda ettikleri Sparta Prag maçındaki beklerle çıktı.

        Giriş: 31.01.2025 - 10:54 Güncelleme: 31.01.2025 - 10:54
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        • 1

          UEFA Avrupa Ligi’nde puan tablosunda iddialı bir noktada yer alan temsilcimiz Galatasaray ilk sekize kalmayı başaramadı. Ajax’a deplasmanda mağlup olan sarı-kırmızılılar bu organizasyondaki ilk yenilgisini aldı.

        • 2

          Geçen sezon bek bölgelerinde bir türlü dikiş tutturamayan Galatasaray bu sorunu halen çözebilmiş değil. Yaz aylarında sağ bek ve sol beke Elias Jelert ve Ismail Jakobs’u transfer eden sarı-kırmızılılar bu transferlere toplamda 18 milyon Euro bağladı.

        • 3

          Şubat 2024’te Sparta Prag deplasmanında sahaya beklerde Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu’yla çıkan Cimbom yaklaşık 1 sene sonra Ajax karşılaşmasına da aynı beklerle başladı.

        • 4

          Galatasaray Danimarkalı sağ bek için Kopenhag’a net 9 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

        • 5

          21 yaşındaki oyuncu şimdiye kadar Avrupa Ligi’nde sadece bir maça ilk 11’de çıkabildi.

        • 6

          Sacha Boey’un yokluğunu doldurması beklenen sağ bekte Kaan Ayhan’ı bir türlü kesemedi.

        • 7

          Galatasaray sol beke transfer ettiği Ismail Jakobs’tan da umduğu verimi alamadı.

        • 8

          Senegalli sol bek 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 8 milyon Euro’luk mecburi opsiyonla kadroya katıldı.

        • 9

          Ajax karşılaşması öncesinde aşil tendonunda ağrı hisseden ve dinlendirilen Jakobs’un MR sonuçları temiz çıkmıştı.

        • 10

          Son taktik antrenmanda takımla çalışan Senegalli futbolcu ağrılarının devam ettiğini söyleyince Ajax maçında kadroya alınmadı.

        • 11

          Galatasaray’a 2 Eylül’de kiralanan Jakobs sakatlık problemleri nedeniyle sorgulanıyor.

        • 12

          Senegalli futbolcu transferinden sonra geçen 151 günün 63’ünde sahalardan uzak kaldı.

        • 13

          Kasık bölgesi ve dizinden sık sık sakatlanan Jakobs Galatasaray’da geçirdiği kısa sürede 12 maç kaçırdı.

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