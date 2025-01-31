18 milyon Euro'luk karavana!
Bu yaz Elias Jelert ve Ismail Jakobs'u transfer eden Galatasaray bek sorununu çözemedi. Sarı-kırmızılılar, Ajax karşılaşmasına geçen sezon Avrupa'ya veda ettikleri Sparta Prag maçındaki beklerle çıktı.
- 1
UEFA Avrupa Ligi’nde puan tablosunda iddialı bir noktada yer alan temsilcimiz Galatasaray ilk sekize kalmayı başaramadı. Ajax’a deplasmanda mağlup olan sarı-kırmızılılar bu organizasyondaki ilk yenilgisini aldı.
- 2
Geçen sezon bek bölgelerinde bir türlü dikiş tutturamayan Galatasaray bu sorunu halen çözebilmiş değil. Yaz aylarında sağ bek ve sol beke Elias Jelert ve Ismail Jakobs’u transfer eden sarı-kırmızılılar bu transferlere toplamda 18 milyon Euro bağladı.
- 3
Şubat 2024’te Sparta Prag deplasmanında sahaya beklerde Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu’yla çıkan Cimbom yaklaşık 1 sene sonra Ajax karşılaşmasına da aynı beklerle başladı.
-
- 4
Galatasaray Danimarkalı sağ bek için Kopenhag’a net 9 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
- 5
21 yaşındaki oyuncu şimdiye kadar Avrupa Ligi’nde sadece bir maça ilk 11’de çıkabildi.
- 6
Sacha Boey’un yokluğunu doldurması beklenen sağ bekte Kaan Ayhan’ı bir türlü kesemedi.
-
- 7
Galatasaray sol beke transfer ettiği Ismail Jakobs’tan da umduğu verimi alamadı.
- 8
Senegalli sol bek 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 8 milyon Euro’luk mecburi opsiyonla kadroya katıldı.
- 9
Ajax karşılaşması öncesinde aşil tendonunda ağrı hisseden ve dinlendirilen Jakobs’un MR sonuçları temiz çıkmıştı.
-
- 10
Son taktik antrenmanda takımla çalışan Senegalli futbolcu ağrılarının devam ettiğini söyleyince Ajax maçında kadroya alınmadı.
- 11
Galatasaray’a 2 Eylül’de kiralanan Jakobs sakatlık problemleri nedeniyle sorgulanıyor.
- 12
Senegalli futbolcu transferinden sonra geçen 151 günün 63’ünde sahalardan uzak kaldı.
-
- 13
Kasık bölgesi ve dizinden sık sık sakatlanan Jakobs Galatasaray’da geçirdiği kısa sürede 12 maç kaçırdı.