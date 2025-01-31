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        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli haberleri: Denizli'de eğlence mekanında cinayet | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Mekânda başladı dışarıda bitti! Gazinoda kanlı kavga!

        Denizli'nin Çivril ilçesinde, bir eğlence mekânında başlayıp, dışarı taşan kavgada kasığından bıçaklanan 28 yaşındaki Tamer Cura hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli Emrullah K., jandarma ve polisin ortak operasyonu ile yakalanırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 07:46 Güncelleme: 31.01.2025 - 09:57
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        Mekânda başladı dışarıda bitti! Gazinoda kanlı kavga!
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        Denizli'de olay, dün gece saat 02.00 sıralarında Çivril ilçesindeki Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Eğlence merkezine giden evli, bir çocuk babası Tamer Cura (28) ile başka bir müşteri grubu arasında tartışma çıktı.

        İKİ TARAF DA MEKÂNIN DIŞINA ÇIKARILDI

        Hayatını kaybeden Tamer Cura, bir çocuk babasıydı.
        Hayatını kaybeden Tamer Cura, bir çocuk babasıydı.

        DHA'daki habere göre tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Çalışanlar, iki tarafı da eğlence mekânının dışına çıkardı.

        KASIĞINDAN BIÇAKLAYIP KAÇTI

        Katil zanlısı Emrullah K., operasyonla yakalandı.
        Katil zanlısı Emrullah K., operasyonla yakalandı.

        Eğlence merkezinin çıkışında diğer müşteri grubundan Emrullah K. (21), Cura'yı kasığından bıçaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Tamer Cura, ambulansla önce Çivril Devlet Hastanesi ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Cura, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

        CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK

        Tamer Cura'nın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        ZANLI OPERASYONLA YAKALANDI

        Şüpheli Emrullah K., jandarma ve polisin ortak operasyonu ile yakalanırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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        #Denizli
        #Son dakika haberler
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