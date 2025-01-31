Denizli'de olay, dün gece saat 02.00 sıralarında Çivril ilçesindeki Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Eğlence merkezine giden evli, bir çocuk babası Tamer Cura (28) ile başka bir müşteri grubu arasında tartışma çıktı.

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İKİ TARAF DA MEKÂNIN DIŞINA ÇIKARILDI Hayatını kaybeden Tamer Cura, bir çocuk babasıydı. DHA'daki habere göre tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Çalışanlar, iki tarafı da eğlence mekânının dışına çıkardı.

KASIĞINDAN BIÇAKLAYIP KAÇTI Katil zanlısı Emrullah K., operasyonla yakalandı. Eğlence merkezinin çıkışında diğer müşteri grubundan Emrullah K. (21), Cura'yı kasığından bıçaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Tamer Cura, ambulansla önce Çivril Devlet Hastanesi ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Cura, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK Tamer Cura'nın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. ZANLI OPERASYONLA YAKALANDI Şüpheli Emrullah K., jandarma ve polisin ortak operasyonu ile yakalanırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.