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        Haberler Dünya İsrail Gazze'de yardım bekleyenleri hedef aldı! En az 8 kişi hayatını kaybetti | Dış Haberler

        İsrail Gazze'de yardım bekleyenleri hedef aldı! En az 8 kişi hayatını kaybetti

        7 Ekim 2023'den bu yana dünyanın gözü önünde İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'de son günlerde İsrail 'açlığı' silah olarak kullanıyor. Son günlerde açlık sebebiyle 147 kişi hayatını kaybederken, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde yardım almak için bekleyen Filistinlilere ateş açtı, en az 8 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 11:57 Güncelleme: 30.07.2025 - 11:57
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        İsrail Gazze'de yardım bekleyenleri hedef aldı!
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        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yardım almak için bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

        Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Netzarim Koridoru yakınlarında yardım almak için bekleyen Filistinli sivillerin üzerine ateş açtı.

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        İsrail'in söz konusu saldırılarında 5 Filistinli yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralandı.

        Gazze Ambulans ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise İsrail ordusunun, güneydeki Refah kentinin kuzeyinde yer alan yardım dağıtım merkezi yakınlarındaki Filistinlileri hedef aldığı belirtildi.

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        Açıklamada, Refah bölgesinde yardım bekleyenlerin üzerine açılan ateş sonucu en az 3 kişinin öldüğü, 20'den fazla kişinin yaralandığı kaydedildi.

        GAZZE'DE AÇLIK KRİZİ

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X hesabında paylaştığı videoda "Gazze'de açlık yok, Gazze'de açlık politikası yürütülmüyor." ifadelerini kullanmıştı.

        İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

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        Başta çocuklar olmak üzere Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

        İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 147 kişi hayatını kaybetti.

        Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

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