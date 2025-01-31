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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Spor yazarları Midtjylland-Fenerbahçe maçını değerlendirdi - Futbol Haberleri

        Spor yazarları Midtjylland-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

        UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Midtjylland'la 2-2 berabere kaldı ve play-off aşamasına katılmaya hak kazandı. Spor yazarları, bu mücadeleyi değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 10:02 Güncelleme: 31.01.2025 - 10:02
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        • 1

          Spor yazarları, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Midtjylland - Fenerbahçe maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

        • 2

          "TAKTİKSEL MÜCADELENİN İÇİNDEYDİLER"

          Gürcan Bilgiç (Sabah): İlk dakikadan itibaren "maçı kazanacağım" diyen bir Fenerbahçe takımı izledik. Defansif "sarsaklıklara", kaleye gelen ilk basit pozisyonun gol olmasına rağmen, tempoları, istekleri ve yardımlaşmaları ile maçı tadında oynadılar. Sakatlıklar ve üstüne cezalılarla birlikte sağ bekin-sol bekin orijinal olmadan, taktiksel mücadelenin içindeydiler. Sakatlıktan dönen, maç eksiği olan İsmail Yüksek'in arzusuna, Szymanski de ikinci goldeki asisti ile eşlik etti. Fred form grafiğini yine yükseğe taşırken, bir başka forma ıslatıcısı Mert Hakan "sıkıntılı" anlarda devredeydi. Düşünün, hamle şansı olmaması, Tadic'i son 15'te altı numara pozisyonuna taşıdı, 39'luk Dzeko ile En Nesyri, orta saha gibi oynamak zorunda kaldılar.

        • 3

          "F.BAHÇE İHTİYACI OLANI ALDI"

          Uğur Meleke (Hürriyet): Maç öncesi terfi için 1 puanın yetme ihtimali konuşulan eşleşmede Fenerbahçe, Danimarka’dan ihtiyacı olanı almayı başardı. Mourinho’nun Dzeko-Nesyri çift santrfor kararı terfiyi getiren faktör oldu son düzlükte. Maalesef Avrupa’da Şubat’ı iki takımla karşılıyoruz. Dileğimiz her ikisinin de playoff turunu geçip son 16’ya kalmaları.

        • 4

          "TAKIMIN DNA'SINA AYKIRI"

          Mehmet Arslan (Hürriyet): İkinci yarının hemen başında Dzeko’nun golü sonrası yine savunmaya çekildi Fenerbahçe. Savunmada bireysel hataların da önüne geçemediler. Hiç ders almamışçasına, ligde puan kaybettikleri maçların bir tekrarını da Danimarka’da yaşadılar. Bu takımın DNA’sına aykırı savunma futbolu. Ama öne geçtikleri her golden sonra topu rakibe bırakma alışkanlığından da vazgeçmiyorlar. Ve faturayı da epeyce yüksek ödüyorlar.

        • 5

          "ZOR DA OLSA BAŞARDI"

          İlker Yağcıoğlu (Takvim): Sonuçta zor da olsa Fenerbahçe play-off'a kalmayı başardı. Bakalım Mourinho'nun dediği gibi çok farklı bir takım izleyebilecek miyiz. Yeni transferlerin de takılmasıyla hepimiz bundan daha iyisini yapabilecek bir takım bekliyoruz.

        • 6

          "F.BAHÇE SKORU TUTAMIYOR"

          Engin Verel (Akşam): Danimarka takımına çok fazla pozisyon verdik. "Fenerbahçe'nin ciddi savunma hataları var" diye bu cümleyi yazarken golü de yedik. Umarım savunmaya yapılan takviyeler çözüm olur. Yoksa böyle sıradan bir takımdan iki hatalı gol yiyen Fenerbahçe, ne kadar atarsa atsın skoru tutamıyor. İşi zor.

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