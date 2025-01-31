Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji'den 3 il için yağmur uyarısı! Buzlanma, don ve çığ tehlikesi sürüyor - 31 Ocak Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 3 il için yağmur uyarısı! Buzlanma, don ve çığ tehlikesi sürüyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; İstanbul'un kuzey ve batısı ile Trakya'nın kuzeyi ve Çanakkale çevreleri yağmurlu diğer bölgeler parçalı ve az bulutlu olacak. İç bölgelerde buzlanma, don ve çığ tehlikesi sürüyor. Hava sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 07:27 Güncelleme: 31.01.2025 - 07:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 il için yağmur uyarısı! Buzlanma, don ve çığ tehlikesi sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin doğu ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 16°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 14°

        İzmir

        Güneşli 18°

        Antalya

        Güneşli 18°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 12°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 14°

        Adana

        Güneşli 20°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 13°

        Gaziantep

        Güneşli 14°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli

        Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        SİS UYARISI

        Marmara Bölgesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 il için yağmur uyarısı! Buzlanma, don ve çığ tehlikesi sürüyor
        3 il için yağmur uyarısı! Buzlanma, don ve çığ tehlikesi sürüyor
        Muhtemel rakipler belli oldu!
        Muhtemel rakipler belli oldu!
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Eyüpsultan'da dehşet gecesi! Aynı aileden 4 kişi öldürüldü
        Eyüpsultan'da dehşet gecesi! Aynı aileden 4 kişi öldürüldü
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        Trump: Kanada'ya yüzde 25 vergi uygulayacağız
        Trump: Kanada'ya yüzde 25 vergi uygulayacağız
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        Cimbom Hollanda'da fırsat tepti!
        Cimbom Hollanda'da fırsat tepti!
        Fenerbahçe play-off biletini beraberlikle aldı
        Fenerbahçe play-off biletini beraberlikle aldı
        Beşiktaş'tan Avrupa'ya veda!
        Beşiktaş'tan Avrupa'ya veda!
        Uyarıyı açıkladı
        Uyarıyı açıkladı
        İş yerinin tavanı böyle çöktü
        İş yerinin tavanı böyle çöktü
        MSB'den teğmenler açıklaması
        MSB'den teğmenler açıklaması
        Altının ons fiyatı rekor kırdı
        Altının ons fiyatı rekor kırdı
        NATO, Ukrayna'ya 40 milyar euroluk yardımı teyit etti
        NATO, Ukrayna'ya 40 milyar euroluk yardımı teyit etti
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        İklim değişikliği salmonella salgınlarını tetikleyebilir
        İklim değişikliği salmonella salgınlarını tetikleyebilir
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        Türkiye Sigorta'da büyüme tahmini %40
        Türkiye Sigorta'da büyüme tahmini %40
        Habertürk Anasayfa