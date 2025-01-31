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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Ekrem İmamoğlu bugün ifade verecek, İmamoğlu davası ne oldu | Son dakika haberleri

        Ekrem İmamoğlu bugün ifade verecek

        Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Çağlayan Adliyesi'nde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in tehdit edilmesi ve bilirkişinin ifşa edilmesi suçlamalarıyla ifade verecek. Saat 11.00'de İmamoğlu'nun ifade vermesi beklenirken, ifadeyi alacak savcı değişti. Diğer yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner destek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 07:47 Güncelleme: 31.01.2025 - 10:02
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        Ekrem İmamoğlu bugün ifade verecek
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        Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in tehdit edilmesi' ve 'Bilirkişinin ifşa edilmesi' soruşturması kapsamında bugün ifade verecek.

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun saat 10.00'da Çağlayan Adliyesi'ne gelirken, saat 11.00'de de ifade vermesi bekleniyor. İmamoğlu, "İfademi neden terör savcısı alacak, onu soracağım" dedi.

        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, bir programda Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle, "tehdit" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" ve katıldığı bir programda, bilirkişi S.B. hakkındaki iddiaları sonrası başlatılan "bilirkişiyi hedef göstermek" suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştı.

        İmamoğlu’ndan bilirkişi iddiası
        İmamoğlu’ndan bilirkişi iddiası

        GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, hakkında açılan iki ayrı soruşturma kapsamında ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na gelmesi beklenirken, partililer adliye önünde geldi. Çevrede güvenlik önlemleri artırıldı.

        Partililer adliye çevresinde yoğunluk oluştururken, adliye önündeki meydanda polis araçları ve TOMA'lar yer aldı. C blok kısmında da zırhlı araçlar bekletildi. Polis ekiplerinin ise adliye önünde devriye olarak görev yaptığı görüldü. Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda partilinin bekleyişi sürüyor.

        SAVCI DEĞİŞTİ

        Çağlayan Adliyesi'nde ifade vermesi beklenen Ekrem İmamoğlu'nun ifadesini alacak savcı değişti. İmamoğlu'nun ifadesini başka bir savcı alacak.

        Diğer yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in sömestr nedeniyle çarşamba günü izne ayrıldığı öğrenildi.

        İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X hesabından, "Kimsenin endişesi olmasın. Millet büyüktür. Bu aziz milletin çocukları için her alanda mücadeleye devam edeceğim. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" diyerek video paylaştı.

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        İmamoğlu'ndan erken seçim çağrısı
        İmamoğlu'ndan erken seçim çağrısı

        İmamoğlu yaptığı konuşmada şunları söyledi:

        "Bir kısmınızın duymuş olduğu gibi yarın sabah Çağlayan Adliyesi’nde olacağım. Tam bir abi, baba duygusuyla bizlere bugünleri reva görenlere “Sizin bu milletin evlatlarına yaşattığınız adaletsizlikleri biz sizin evlatlarınıza yaşatmayacağız! Çünkü bizim iktidarımızda yargı bağımsız olacak” dediğim için hakkımda açılan soruşturmada ifade vereceğim.

        Ayrıca bize karşı kurduğu tüm tuzakları, hazırladığı sahte raporları ifşa ettiğimiz bilirkişiyi milletimize anlattığım için de ifadem alınacak. Düşünebiliyor musunuz; yargının bağımsız olmasını, herkesin adalete güvenebilmesini istediğim için ifadem alınacak. Ama yarın sadece benden ifade alınmayacak... Benim gibi düşünen on milyonlarca vatandaşımızdan ifade alınacak. Oysa demokrasilerde millet hesap vermez, hesap sorar."

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KİMSE YARGIYA AYAR VEREMEZ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        "Biz hukuku kanunun üstünde gören bir milletiz. Hukuk başka kanun başka. Hukuk, hakkı haklı olana teslim etmektir. Bunu yapacağız. Türk yargısı sadece ve sadece Türk milleti adına karar verir. Türk milleti adına karar verenlere ise kimse ayar veremez. Yargıyı baskı altına almak sorumsuzluktur. Hakim ve savcılarımızın baskı altına alınması, bilhassa ailesi ve çocukları üzerinden hedefe konulması sorumsuzluğun daniskasıdır."

        YAVAŞ'TAN İMAMOĞLU'NA DESTEK

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’na destek olmak için Çağlayan Adliyesi’ne geldi.

        Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

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