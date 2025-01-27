İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li belediyelere ilişkin davalara aynı bilirkişinin atandığına dikkat çekerek, "8 binden fazla bilirkişi olan İstanbul'da neden Satılmış Büyükcanayakın tercih ediliyor?" diye sordu.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir basın toplantısı düzenleyerek hakkında ve CHP'li belediyelere yönelik devam eden davalara ilişkin konuştu.

İmamoğlu, "Basın toplantımızın adını 'Turpun büyüğü' koyduk. Heybeden çıkaracağımız turpla ilgili Cumhurbaşkanı ve 'Yargı bağımsızdır' diye tweet atan Adalet Bakanı ne diyecek merak ediyorum" diye konuştu.

İmamoğlu, bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın hakkında iddialarda bulunarak şunları söyledi:

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"Beylikdüzü Belediye Başkanlığım sırasında bir ihale nedeniyle hakkımda dava açıldı. 7 yıl hapis ve siyasi yasakla yargılanıyorum. Dava 826'ncı gününde karar bağlanacak mı göreceğiz. Danıştay, belediye başkanına sorumluluk yüklenemeyeceğine karara vardı. Buna rağmen bana dava açıldı. Danıştay'ın 5 yüksek yargıcının görüşünü yeterli bulmayan mahkeme, konuyu bilirkişiye emanet etti. Bu bilirkişi raporunu sundu, Danıştay'ın 5 yüksek yargıcını doğru bulmadı. Bu bilirkişi sorumluluğum olduğunu iddia etti. Olmayan bir rapora rağmen mahkeme iddianameyi kabul etti. Bilirkişi olmayan şeyleri yazacak kadar rahat. Başına bir şey gelmeyeceğinden emin. Bu kişinin adı Satılmış Büyükcanayakın. Mahkeme yeni bilirkişi hazırladı. Yeni rapor benim ve arkadaşlarımın lehine çıktı. Mahkeme yine rapor istedi. Yeni bilirkişi raporu geldi, rapor yine benim ve arkadaşlarımın lehine çıktı. Danıştay'ın 5 yüksek hakimi ve 5 Sayıştay bilirkişisi haklı buldu ama bir tek Satılmış Bey haksız buldu.

Satılmış Bey'e yeni görevler verildi. Ne tesadüf ki hepsi bizimle ilgili. 2 Şubat 2024'te İETT hakkındaki soruşturma hakkında yine bilirkişi olarak Satılmış Bey atandı. İtiraz ettik, 6 ay sonra reddedildi. Satılmış Bey, İETT aleyhine rapor hazırladı. Asılsız tespitlerle dolu rapor. İETT, emekli Sayıştay denetçilerden bir rapor talep etti. Denetçiler, Satılmış Bey'in raporunun doğru olmadığını söyledi.

Bu bilirkişiye bir görev daha verildi. Eylül ayında İSFAT ilgili bir soruşturmada yine bilirkişi olarak Satılmış Bey tercih edildi. Avukatlarımız bilirkişinin yeterliliği olmadığını talep etti ama görev yine Satılmış Bey'e verildi. Yine İSFAT, emekli Sayıştay denetçilerinden rapor talep etti ve rapor İSFAT'ı haklı buldu. Satılmış Bey bu kez İBB lehine karar veriyor ama inceliği var. Göreve geldiğimizde, geçmişte yapılan usulsüz iş ve işlemlerin başlatılması talimatını vermiştim. Teftiş kurulumuz çok sayıda dosya buldu, çok sayıda suç duyurusunda bulundu. Dosyalar o günden bugüne İçişleri Bakanlığı'nda. Onlardan birisi de 2018 yılında İSBAK'ta yapılan bir ihaleyle ilgili. Mahkemeye verdik, mahkeme bilirkişi Satılmış Bey'i tercih etti. Satılmış Bey usul yok raporu verdi. 2019 döneme karşı son derece nazik olan Satılmış Bey, 2019'dan sonra cengaver oluyor. REKLAM "KİM BU SATILMIŞ BEY" Bu arkadaşa nedense hep CHP belediyesi dosyası düşüyor. Şişli, Sarıyer, Maltepe, Küçükçekmece... 8 binden fazla bilirkişi olan İstanbul'da neden Satılmış Bey tercih ediliyor? Kendisi emekli vatandaş, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'ndan. 2014-2016 yılları arasında ünlü bir yargı mensubu Çerkezköy'de hakim. Satılmış Bey'in sahte bilirkişi raporu yazdığı iddiasıyla dava oldu mu? "BEŞİKTAŞ VE ESENYURT'TA DA..." Bu maharetli bilirkişi Satılmış Bey, son olarak Beşiktaş ve Esenyurt'ta karşımıza çıktı. Bir konu İBB'yi ve Ekrem İmamoğlu'nu ilgilendiriyorsa, savcıların konuyu bize bağlama arzusu varsa; maharetli bilirkişi Satılmış Bey dosyaya ekleniyor. Beşiktaş ve Esenyurt operasyonları ile İBB şirketlerinin bağı şöyle: Savcılığın Beşiktaş ve Esenyurt operasyonları gizli dosya üzerinden yürüyor. Bu dosya İETT, İSBAK ve İSFAT'ı da ilgilendiriyor. 16 ihale dosyasıyla ilgili. Savcı yeni soruşturma numarası bile almadı. Bu dosya içinde bir bilirkişi ekibi kurulmuş. Bu kez heyet 3 kişi. Birisi Satılmış Bey. "2 BİLİRKİŞİ İMZA ATMIYOR, 2 BELEDİYEYE OPERASYON YAPILIYOR" 3 Ocak tarihli bilirkişi raporunun bütün mucizesini söyleyim. Bu raporda diğer 2 bilirkişinin imzası yok. Sadece Satılmış Bey'in imzası var. Raporu hazırlayan da o. Tüm yasa ve teamüllere aykırı durum var. Heyet olarak bilirkişi atayan savcılık, bu geçerliliği olmayan raporu baz alıyor ve Beşiktaş ve Esenyurt operasyonu yapıyor. Operasyon haberlerini gören diğer iki bilirkişi kendi raporlarını savcıya sunuyor. Şüpheliler arasında Ahmet Özer yok. Satılmış Bey'in raporunda Ahmet Özer şüpheli, diğer 2 bilirkişinin raporunda Ahmet Özer şüpheli değil. Savcılık malum bilirkişinin raporuyla belediye başkanını itham etti ve tutuklama kararı verdi.

Şimdi Ahmet Özer'e tutuklama talep eden savcıya ve karar veren hakime soruyorum. İhalede sorumluluğu olmadığı iki bilirkişi imzasıyla belirtilen belediye başkanımızı yasal hükmü olmayan bir raporla nasıl tutuklarsınız? "HSK'YI HAREKETE GEÇİRMELİSİNİZ" Sayın Adalet Bakanı'na sesleniyorum; bu yargı mensuplarının incelenmesi sorumluluğu umarım sizin boyunuzu aşan bir sorumluluk değildir. Hızla, HSK'yı bu konuda harekete geçirmelisiniz. Bu yargı mensuplarını soruşturmak HSK'nın görevi. Sakın bana "Bağımsız yargı" tweeti atmayın. Ama bir iddiada bulunacağım, yapamayacaksınız. Gücünüz yetmez. Şaşırtın beni. HSK'yı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıyla ilgili harekete geçirmek için mangal gibi bir yürek lazım. "TURBUN BÜYÜĞÜ SENİN HEYBENDEN ÇIKTI" Sayın Cumhurbaşkanı sizin turp zannettikleriniz milletin gönlünde yer etmez. Yarın emin olun sizin ayağınıza dolaşır. Milletin verdiği yetkiyi yargı kumpaslarıyla iç edemezsiniz. Kul hakkı yemeyin, günahtır. Sayın Cumhurbaşkanı turpun büyüğü senin heybenden çıktı. Bu heybeyi taşımana gerek yok. Bu kadar yük taşıyacağına, kendini milletin sandıktaki vicdanına emanet ettiğin an rahatlayacaksın."