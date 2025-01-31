2025'e yeni girdiğimiz günlerde, kendisi gibi oyuncu olan Burcu Kirman ile aşk yaşadığını duyuran Bülent Şakrak'ın mutluluğu kısa sürdü.

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Birlikteliklerini; "2025’e biz girdik. Allah, artırsın. Sofrayı, kuran kaldırsın" sözleriyle duyuran Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı.

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Bülent Şakrak, Burcu Kirman ile olan fotoğrafını da sosyal medya hesabından kaldırdı.

İkili, henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.