Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı
Bir ay önce birlikteliklerini sosyal medyadan bulundukları paylaşımla duyuran Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı
2025'e yeni girdiğimiz günlerde, kendisi gibi oyuncu olan Burcu Kirman ile aşk yaşadığını duyuran Bülent Şakrak'ın mutluluğu kısa sürdü.
Birlikteliklerini; "2025’e biz girdik. Allah, artırsın. Sofrayı, kuran kaldırsın" sözleriyle duyuran Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı.
Bülent Şakrak, Burcu Kirman ile olan fotoğrafını da sosyal medya hesabından kaldırdı.
İkili, henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.