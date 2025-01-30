Midtjylland: 2 - Fenerbahçe: 2 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı ve play-off turuna katılmaya hak kazandı.

REKLAM advertisement1

Mücadelenin 24. dakikasında Midtjylland'da Daio'nun kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-0. Fenerbahçe'nin 39. dakikada bulduğu kontra-atakta Youssef En-Nesyri skora dengeyi getirdi: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının başında ise 47. dakikada Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun golüyle 2-1 öne geçti. 86. dakikada ise Midtjylland, Andreasen ile yeniden beraberliği yakaladı. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde 10 puana yükseldi ve play-off biletini aldı. Play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak. Son 16 play-off turunda ise kuralar TSİ 15.00'ten itibaren çekilecek.

REKLAM

MUHTEMEL RAKİPLER Fenerbahçe play-off turunda 9. ve 10. sırada bulunan Bodo/Glimt veya Anderlecht ile eşleşecek. PLAY-OFF BİLETİ KIL PAYI GELDİ! Braga'nın 90+4'te attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Bu gol iptal edilmeseydi Fenerbahçe, 25. olarak Avrupa'ya veda edecekti Braga, elendi.

MOURINHO'DAN 2 DEĞİŞİKLİK UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Danimarka'nın Midtjylland ekibine konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Göztepe maçının ilk 11'ine göre kadrosunda zorunlu 2 değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı, MCH Arena'da oynanan karşılaşmada Göztepe maçına ilk 11'de başlattığı Oğuz Aydın'ı listede olmaması, Sofyan Amrabat'ı ise sarı kart cezası nedeniyle kadroya alamadı. 62 yaşındaki teknik adam, bu isimlerin yerine Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek'i ilk 11'de görevlendirdi. Danimarka temsilcisi karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'a görev veren Mourinho, üçlü savunmasını yine Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek'ten oluşturdu. Orta sahada dörtlünün ortasında İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues yer alırken, sağda Mert Hakan Yandaş, solda ise Sebastian Szymanski şans buldu. Portekizli çalıştırıcı, hücumdaki üçlüde ise Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'ye güvendi. REKLAM Sarı-lacivertlilerde Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Şükür Toğrak, Zeki Dursun, Yiğit Emir Ekiz, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun yedek soyundu.

SAKATLANAN SAINT-MAXIMIN KADRODA YER ALMADI Fenerbahçe'nin tecrübeli hücumcusu Allan Saint-Maximin, zorlu deplasmanda kadroya dahil edilmedi. 27 yaşındaki oyuncu, kamp kafilesinde yer almasına karşın dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle kadroya alınmadı. FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK Fenerbahçe, Midtjylland karşısında 7 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, kaleci Dominik Livakovic ve Mert Müldür, karşılaşmada forma giyemedi. Bu isimlerin yanı sıra Allan Saint-Maximin de maç öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Ayrıca Olimpik Lyon maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Sofyan Amrabat ile Bright Osayi-Samuel de takımlarını yalnız bıraktı. REKLAM

MOURINHO TRİBÜNDE Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, cezası nedeniyle takımının başında yer alamadı. Portekizli teknik adam, Olimpik Lyon müsabakasında başlama vuruşunun geç yapılması nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından aldığı ceza sebebiyle müsabakayı tribünden takip etti. Deneyimli çalıştırıcı, daha önce Ülker Stadı'nda oynanan Manchester United maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar deplasmanında da takımının başında sahaya çıkamamıştı.

İSMAİL YÜKSEK 6 MAÇ SONRA FORMA GİYDİ Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, 6 maç aranın ardından formasına kavuştu. REKLAM Son olarak ligde ikas Eyüpspor'a karşı oyunun son bölümünde forma giyen İsmail, ardından sırasıyla ligde Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor ve Göztepe maçlarını kaçırdı. Söz konusu süreçte kupada Kasımpaşa ve Avrupa'da Olimpik Lyon maçlarında da kadroda yer almayan İsmail, Midtjylland maçına ise 11'de başladı. Öte yandan İsmail, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde 11 Aralık'ta oynanan Athletic Bilbao müsabakasında ilk 11'de görev yapmıştı.

MERT HAKAN 2 AYI AŞKIN SÜRENİN ARDINDAN 11'DE Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, 2 ayı aşkın bir süre sonra ilk 11'de yer aldı. Sakat, cezalı ve UEFA listesinde yer almayan isimlerin yokluğunda Midtjylland karşısında ilk 11'de görevlendirilen Mert Hakan, son olarak ligde 23 Kasım 2024 tarihinde Kayseri deplasmanında ilk 11'de forma giymişti. ALTYAPIDAN 4 İSİM KULÜBEDE Fenerbahçe, kadrodaki sayısal eksiklik nedeniyle Midtjylland deplasmanında altyapıdan 4 ismi kadroya dahil etti. Sarı-lacivertlilerde tamamı 18 yaşında olan kaleci Engin Can Biterge, ön libero Şükür Toğrak, orta saha Zeki Dursun ve kanat oyuncusu Yiğit Emir Ekiz, teknik heyetten görev bekledi. REKLAM Bu isimlerin yanı sıra 19 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek de maça ilk 11'de başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR 5. dakikada Szymanski'nin ceza sahası içi sol çaprazdan arka direğe ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, penaltı noktası civarında Dzeko'nun önüne düştü. Tecrübeli santrforun müsait durumda gelişine şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti. 23. dakikada soldan Szymanski'nin yerden pasında penaltı noktasının gerisinden gelişine Tadic'in vuruşunda top yandan auta çıktı. 27. dakikada Midtjylland öne geçti. Hücum yönünün solundan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Aral Şimşir'in ortasında altıpasın solunda meşin yuvarlağa iyi yükselen Daio'nun kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-0. 39. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Ani gelişen atakta Dzeko'nun ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan En-Nesyri'nin kalecinin üzerinden aşırtma şutunda top filelere gitti: 1-1. 42. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda yaptığı verkaçla kaleyi önünde bulan Aral Şimşir'in şutunda top üstten auta çıktı. 47. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan Szymanski'nin ortasında altıpas içinde ön direkte topa ayak sokan Dzeko'nun vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1. 49. dakikada sağdan topla içeri kat eden En-Nesyri'nin ceza sahası dışından şutunda kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti. 57. dakikada soldan yapılan ortada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı top, ceza yayında Osorio'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti. 62. dakikada rakip yarı alanın ortasından atağı başlatan Andersson, 2 arkadaşıyla paslaştıktan sonra ceza sahası içinde topla buluştu. Bu oyuncunun karşı karşıya şutunda kaleci İrfan Can'dan dönen topun gelişine Gabriel'in vuruşunda top direk dibinden auta çıktı. 69. dakikada soldan Dzeko'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın müsait durumda etkisiz vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti. 86. dakikada ev sahibi ekip beraberliği buldu. Soldan taç atışında ceza sahasında oluşan karambolde uzaklaştıralamayan topun gelişine ceza sahası içinden Andreasen'in şutunda savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu: 2-2. Karşılaşma, 2-2 eşitlikle sona erdi.