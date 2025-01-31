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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

        UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe yollarına play-off'tan devam ederken, Beşiktaş ise Avrupa'ya lig etabında veda etti. Lig etabını 14. sırada bitiren Galatasaray ve 24. sıradan play-off bileti alan Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 01:24 Güncelleme: 31.01.2025 - 01:42
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        • 1

          UEFA Avrupa Ligi'nde 'lig etabı' oynanan 18 maçla sona ererken, temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, play-off turunda mücadele etmeye hak kazandı.

        • 2

          Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1 yenildi. Kazanması halinde ilk 8'de yer alıp direkt son 16 turuna yükselecek olan sarı-kırmızılılar, sahadan mağlup ayrılıp bu fırsatı değerlendiremedi.

        • 3

          Lig etabını 13 puanla 14. sırada tamamlayan Cimbom, "Kupa 2"de son 16 turu için play-off oynayacak.

        • 4

          Fenerbahçe ise deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı ve lig etabını 10 puanla 24. sırada bitirip play-off biletini kaptı.

        • 5

          UEFA Avrupa Ligi'nde yollarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

        • 6

          G.SARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ: AZ ALKMAAR VEYA MIDTJYLLAND

          Lig etabını 14. sırada bitiren Cimbom, play-off turu kura çekiminde lig etabını 19. tamamlayan Hollanda ekibi AZ Alkmaar veya 20. basamakta yer alan Danimarka temsilcisi Midtjylland ile eşleşecek.

        • 7

          Sarı-kırmızılılar, play-off'u geçmesi halinde son 16 turunda Manchester United veya Tottenham'ın rakibi olacak.

        • 8

          F.BAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ: BODO/GLIMT VEYA ANDERLECHT

          Lig etabını 24. sırada noktalayarak son sıradan play-off biletii alan Fenerbahçe ise ilk etabı 9. sırada bitiren Norveç ekibi Bodo/Glimt ya da 10. basamaktan play-off'a giren Belçika ekibi Anderlecht ile rakip olacak.

        • 9

          Sarı-lacivertliler play-off'u geçmesi durumunda son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers ile karşı karşıya gelecek.

        • 10

          KURA ÇEKİMİ BUGÜN 15.00'TE

          UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi bugün TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek. Play-off'ta ilk maçlar 13 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 20 Şubat’ta oynanacak.

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