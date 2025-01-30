Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Elvin Levinler, doktorunun uyarısını açıkladı - Magazin haberleri

        Elvin Levinler, doktorunun uyarısını açıkladı

        Kalp rahatsızlığı nedeniyle acilen ameliyata alınan oyuncu Elvin Levinler, doktorunun matcha uyarısını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 21:13 Güncelleme: 30.01.2025 - 22:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uyarıyı açıkladı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        21 Ocak'ta babası Şelçuk Levinler'i kaybeden Elvin Levinler, birkaç gün sonra yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle acilen ameliyat oldu.

        Ameliyat oldu
        Haberi Görüntüle

        Doktoru, taburcu olmadan önce Elvin Levinler'i olabilecek en ciddi şekilde bir konuda uyardı. Levinler, doktorunun uyarısına; "Bu kadar ciddi sonuçları olabileceğini düşünmemiştim" cevabını verdi.

        Peki Elvin Levinler'in kalp rahatsızlığı yaşamasına neden olan neydi?

        Ünlü oyuncu, gün içinde matcha'yı çok fazla içtiği için kalp rahatsızlığı yaşadığını belirtirken şunları söyledi: "Doktorum 'matcha falan bilmediğiniz şeyleri çok fazla içmeyin dedikten" sonra günde bir bardak matcha'mı içiyorum efendi gibi... Çok haklı matcha içmeyi çok abartmıştım kahve içmeyi bıraktığımdan beri."

        Matcha Nedir?

        Özel olarak yetiştirilen ve işlenen öğütülmüş bir yeşil çay tozu. Geleneksel olarak, klasik Japon çay seremonisinde kullanılıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Evin Levinler
        #matcha

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        110 Filistinli evlerine döndü
        110 Filistinli evlerine döndü
        Hollanda'da 11'ler belli oldu!
        Hollanda'da 11'ler belli oldu!
        Danimarka'da ilk 11'ler belli oldu!
        Danimarka'da ilk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Altının ons fiyatı rekor kırdı
        Altının ons fiyatı rekor kırdı
        İş yerinin tavanı böyle çöktü
        İş yerinin tavanı böyle çöktü
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        Uyarıyı açıkladı
        Uyarıyı açıkladı
        Galatasaray'dan Morata bombası!
        Galatasaray'dan Morata bombası!
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        Öğretmeni yumruklayan veliye adli para cezası
        Öğretmeni yumruklayan veliye adli para cezası
        Türkiye Sigorta'da büyüme tahmini %40
        Türkiye Sigorta'da büyüme tahmini %40
        Skriniar resmen F.Bahçe'de!
        Skriniar resmen F.Bahçe'de!
        30 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        30 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        MSB'den teğmenler açıklaması
        MSB'den teğmenler açıklaması
        Ünlü besteci vefat etti
        Ünlü besteci vefat etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        Habertürk Anasayfa