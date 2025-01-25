Elvin Levinler, ameliyat oldu

Elvin Levinler, ameliyat olduğunu açıkladı.

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Elvin Levinler, hasta yatağında çektirdiği fotoğrafını paylaşarak; "Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğimi düşünememiştim. Bugün kalbimden bir operasyon geçirdim, çok şükür her şey yolunda" ifadelerini kullandı.