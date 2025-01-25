Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van 8. olağan il kongresinde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Anadolu'nun fetih kapısında, büyük ve güçlü Türkiye davamıza hizmet etmiş yol ve dava arkadaşlarımıza Rabbim'den rahmet niyaz ediyorum. Eş zamanlı yapılan il kongrelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu teşkilatta görev değişikliği sebebiyle dışarıda kalmak, emekli olmak, köşesine çekilmek asla yoktur.

REKLAM advertisement1

Bugüne kadar olduğu gibi Türk, Kürt, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan Türkiye'yi bütün olarak kucaklayacağız. Dil, kültür, köken ayrımcılığına prim vermeyeceğiz, milletimizin kamplaşmasına fırsat tanımayacağız. Milletimizin yegane umudu olarak uzun ince bir yoldayız. Biz günü kurtarmaya değil, geleceğe odaklanıyoruz. 1000 yıllık mirasın rehberliğinde süreçleri yönetiyoruz.

REKLAM

Biz muhalefet partileri gibi kabahati, eksiği başkasında özellikle millette arayan bir anlayışa sahip değiliz. 40 dereden su getirerek çeşitli analizler üretmek AK Parti'ye yarışmaz. Bizim amacımız AK Parti'nin oy oranını yüzde 50'nin altına düşürmemektir. Seçimlerde ipi göğüslemektir. Bizim hedefimiz AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 85 milyonun gönlüne girmektir.

HEDEFİMİZ YÜZDE 50'NİN ÇOK ÜZERİ

Bu anlayışla 2014'te kazandığımız 18 büyükşehir, 30 il, 592 ilçe belediyesinden 2019'da 15 büyükşehir, 24 il ve 535 ilçe belediyesine, 2024'te 12 büyükşehir, 12 il ve 356 ilçeye nasıl gelindiğini sorgulamazsak bir sonraki seçimde daha büyük sıkıntılarla uğraşırız.

Kongrelerimizde geleceğe dair vizyonumuzu milletimizle paylaşıyor, bizi bir sonraki seçimlere taşıyacak öncü kadroları belirliyoruz. Hedefimiz; 2028'deki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini Cumhur İttifakı olarak yüzde 50'nin çok çok üzerinde bir oyla kazanacağız. 2029 seçimlerde büyükşehirlerin, illerin ve ilçelerin en az 3'te 2'sinde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın bayrağını dalgalandıracak şekilde hazırlıklarımızı yapacağız.

VAN YILDIZ GİBİ PARLAMAKTA

Van bugün bölge şehirleri içinde ekonomisiyle, ticaretiyle, kültürel hayatıyla, üniversitesiyle yıldız gibi parlamaktadır. Bu huzur ve barış atmosferini ne pahasına olursa olsun sürdüreceğiz. Türkiye'nin son 22 yılında Van başta olmak üzere 81 ilimizin tamamında destansı yatırımlara, projelere imza attık. Ülkemizi nereden alıp nereye getirdiğimizin en yakın şahidi milletimizin ta kendisidir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ Bizi kendi iç meselelerimizle oyalayarak kendi gündemlerini takip ettiler. Kimi zaman mezhep ve meşrep tahrikleriyle aramıza duvarlar ördüler. Türkiye'nin kalkınma iradesini sekteye uğrattılar. Türkiye'yi bölgesel ve küresel gelişmelerin dışında tuttular. Sadece milletimin fertleri içinde değil, yüz milyonlarca kardeşimizle aramızı açmaya kalktılar. Bir daha aynı tecrübeleri bu ülke ve millete yaşatmamakta kararlıyız. İç kavgalarla Türkiye'nin vaktini ve enerjisini heba ettiler ama bu sefer emellerine ulaşamayacaklar. 40 yıldır devam eden terör belasından ülkemizi kurtarınca hedeflerime tam yol devam edeceğiz. Terör bariyeri yıkılınca birbirimize daha sıkı sarılacağız. Operasyonlarımız neticesinde terör örgütünde yaşanan kan kaybını ve bölgemizde oluşan avantajlı iklimi terör meselesinin ortadan kaldırılması için fırsat olarak görüyoruz. Son haftalarda ifade ettiğim gibi terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştireceğiz. Temennimiz bunun sükunetle halledilmesidir. Farklı hesaplar peşinde koşulursa terörle verdiğimiz mücadeleyi çok daha farklı devam ettiririz. 85 milyonun bizden ne beklediğini çok iyi biliyoruz. Şimdiye kadar milletimizin çizdiği rotada siyaset yaptık. Milletimiz karşısında başımızı öne eğecek hiçbir işe tevessül etmedik. Ne güvenlik için demokrasiyi feda ettik ne aksi duruma izin verdik. Biz bu topraklar üzerinde biriz, beraberiz, kardeşiz." ESKİŞEHİR KONGRESİ'NDE KONUŞUYOR Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin Eskişehir kongresinde konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle: "Bugün Suriye halkı da Gazzeli kardeşlerimiz de Türkiye için dua ediyorsa bunun sebebi insan ve vicdan merkezli dış politikamızdır. Vicdanlı olmak, tutarlı olmak, özgüven sahibi olmak neyi gerektiriyorsa biz onu yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bolu'daki yangın faciası yüreğimizi dağladı. Bu acıyı yaşatanlar hukuka hesap verecek. Yargımız hiçbir şüphe bulutu kalmayacak şekilde olayın aydınlatılması için gayret içinde. Tutuklananlar oldu. Tutuklananlar arasında otelin sahibi ve genel müdürü de var. Yapılması gereken ne varsa tavizsiz şekilde yerine getirilmektedir. Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın yürek yangınına hürmet ettiğimiz için siyasi polemikten uzak duruyoruz. Oturdukları koltuğun mesuliyetin hakkını veremeyenler bizim muhatabımız değildir. Daha cenazeler defnedilmeden, aileler matem içindeyken yangın faciasını polemik konusu yapanları mahşeri vicdana havale ediyoruz. Ailelerimizle milletimizi rencide eden insaf yoksunu üslubu ademe mahkum ediyoruz. Yargı organlarımız 78 canımızın yitip gitmesine sebep olanlardan bunun hesabını soracaktır. Yargının işini zorlaştıracak her türlü beyandan herkesin imtina etmesi gerekiyor.