Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028 ve 2029 seçimlerinde hedefimiz... | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028 ve 2029 seçimlerinde hedefimiz...

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van 8. olağan il kongresinde konuştu. Erdoğan, "2028'deki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini Cumhur İttifakı olarak yüzde 50'nin çok çok üzerinde bir oyla kazanacağız. 2029 seçimlerde büyükşehirlerin, illerin ve ilçelerin en az 3'te 2'sinde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın bayrağını dalgalandıracak şekilde hazırlıklarımızı yapacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 13:36 Güncelleme: 25.01.2025 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028 ve 2029 seçimlerinde hedefimiz...
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van 8. olağan il kongresinde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

        "Anadolu'nun fetih kapısında, büyük ve güçlü Türkiye davamıza hizmet etmiş yol ve dava arkadaşlarımıza Rabbim'den rahmet niyaz ediyorum. Eş zamanlı yapılan il kongrelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu teşkilatta görev değişikliği sebebiyle dışarıda kalmak, emekli olmak, köşesine çekilmek asla yoktur.

        Bugüne kadar olduğu gibi Türk, Kürt, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan Türkiye'yi bütün olarak kucaklayacağız. Dil, kültür, köken ayrımcılığına prim vermeyeceğiz, milletimizin kamplaşmasına fırsat tanımayacağız. Milletimizin yegane umudu olarak uzun ince bir yoldayız. Biz günü kurtarmaya değil, geleceğe odaklanıyoruz. 1000 yıllık mirasın rehberliğinde süreçleri yönetiyoruz.

        REKLAM

        Biz muhalefet partileri gibi kabahati, eksiği başkasında özellikle millette arayan bir anlayışa sahip değiliz. 40 dereden su getirerek çeşitli analizler üretmek AK Parti'ye yarışmaz. Bizim amacımız AK Parti'nin oy oranını yüzde 50'nin altına düşürmemektir. Seçimlerde ipi göğüslemektir. Bizim hedefimiz AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 85 milyonun gönlüne girmektir.

        HEDEFİMİZ YÜZDE 50'NİN ÇOK ÜZERİ

        Bu anlayışla 2014'te kazandığımız 18 büyükşehir, 30 il, 592 ilçe belediyesinden 2019'da 15 büyükşehir, 24 il ve 535 ilçe belediyesine, 2024'te 12 büyükşehir, 12 il ve 356 ilçeye nasıl gelindiğini sorgulamazsak bir sonraki seçimde daha büyük sıkıntılarla uğraşırız.

        Kongrelerimizde geleceğe dair vizyonumuzu milletimizle paylaşıyor, bizi bir sonraki seçimlere taşıyacak öncü kadroları belirliyoruz. Hedefimiz; 2028'deki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini Cumhur İttifakı olarak yüzde 50'nin çok çok üzerinde bir oyla kazanacağız. 2029 seçimlerde büyükşehirlerin, illerin ve ilçelerin en az 3'te 2'sinde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın bayrağını dalgalandıracak şekilde hazırlıklarımızı yapacağız.

        VAN YILDIZ GİBİ PARLAMAKTA

        Van bugün bölge şehirleri içinde ekonomisiyle, ticaretiyle, kültürel hayatıyla, üniversitesiyle yıldız gibi parlamaktadır. Bu huzur ve barış atmosferini ne pahasına olursa olsun sürdüreceğiz. Türkiye'nin son 22 yılında Van başta olmak üzere 81 ilimizin tamamında destansı yatırımlara, projelere imza attık. Ülkemizi nereden alıp nereye getirdiğimizin en yakın şahidi milletimizin ta kendisidir.

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

        Bizi kendi iç meselelerimizle oyalayarak kendi gündemlerini takip ettiler. Kimi zaman mezhep ve meşrep tahrikleriyle aramıza duvarlar ördüler. Türkiye'nin kalkınma iradesini sekteye uğrattılar. Türkiye'yi bölgesel ve küresel gelişmelerin dışında tuttular. Sadece milletimin fertleri içinde değil, yüz milyonlarca kardeşimizle aramızı açmaya kalktılar. Bir daha aynı tecrübeleri bu ülke ve millete yaşatmamakta kararlıyız. İç kavgalarla Türkiye'nin vaktini ve enerjisini heba ettiler ama bu sefer emellerine ulaşamayacaklar.

        40 yıldır devam eden terör belasından ülkemizi kurtarınca hedeflerime tam yol devam edeceğiz. Terör bariyeri yıkılınca birbirimize daha sıkı sarılacağız. Operasyonlarımız neticesinde terör örgütünde yaşanan kan kaybını ve bölgemizde oluşan avantajlı iklimi terör meselesinin ortadan kaldırılması için fırsat olarak görüyoruz.

        Son haftalarda ifade ettiğim gibi terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştireceğiz. Temennimiz bunun sükunetle halledilmesidir. Farklı hesaplar peşinde koşulursa terörle verdiğimiz mücadeleyi çok daha farklı devam ettiririz.

        85 milyonun bizden ne beklediğini çok iyi biliyoruz. Şimdiye kadar milletimizin çizdiği rotada siyaset yaptık. Milletimiz karşısında başımızı öne eğecek hiçbir işe tevessül etmedik. Ne güvenlik için demokrasiyi feda ettik ne aksi duruma izin verdik. Biz bu topraklar üzerinde biriz, beraberiz, kardeşiz."

        ESKİŞEHİR KONGRESİ'NDE KONUŞUYOR

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin Eskişehir kongresinde konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

        "Bugün Suriye halkı da Gazzeli kardeşlerimiz de Türkiye için dua ediyorsa bunun sebebi insan ve vicdan merkezli dış politikamızdır. Vicdanlı olmak, tutarlı olmak, özgüven sahibi olmak neyi gerektiriyorsa biz onu yaptık, yapmaya devam ediyoruz.

        Bolu'daki yangın faciası yüreğimizi dağladı. Bu acıyı yaşatanlar hukuka hesap verecek. Yargımız hiçbir şüphe bulutu kalmayacak şekilde olayın aydınlatılması için gayret içinde. Tutuklananlar oldu. Tutuklananlar arasında otelin sahibi ve genel müdürü de var. Yapılması gereken ne varsa tavizsiz şekilde yerine getirilmektedir. Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın yürek yangınına hürmet ettiğimiz için siyasi polemikten uzak duruyoruz. Oturdukları koltuğun mesuliyetin hakkını veremeyenler bizim muhatabımız değildir. Daha cenazeler defnedilmeden, aileler matem içindeyken yangın faciasını polemik konusu yapanları mahşeri vicdana havale ediyoruz. Ailelerimizle milletimizi rencide eden insaf yoksunu üslubu ademe mahkum ediyoruz. Yargı organlarımız 78 canımızın yitip gitmesine sebep olanlardan bunun hesabını soracaktır. Yargının işini zorlaştıracak her türlü beyandan herkesin imtina etmesi gerekiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028 ve 2029 seçimlerinde hedefimiz...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028 ve 2029 seçimlerinde hedefimiz...
        Konya'da çöken binada 2 kişi cansız bulundu!
        Konya'da çöken binada 2 kişi cansız bulundu!
        Kartalkaya'da bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı
        Kartalkaya'da bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Daha 22 yaşındaydı... Kaldırımda beklerken öldürdüler!
        Daha 22 yaşındaydı... Kaldırımda beklerken öldürdüler!
        Cenazemde 'Little Girl Blue' çalsın
        Cenazemde 'Little Girl Blue' çalsın
        Hastanede katılım payı arttı
        Hastanede katılım payı arttı
        İşte Yusuf Akçiçek transferinin perde arkası!
        İşte Yusuf Akçiçek transferinin perde arkası!
        Önce refüje sonra ağaca çarptı! İki genç can verdi!
        Önce refüje sonra ağaca çarptı! İki genç can verdi!
        Lider Galatasaray, Konyaspor'u konuk edecek
        Lider Galatasaray, Konyaspor'u konuk edecek
        Teknedeki kadın sevgilisi çıktı!
        Teknedeki kadın sevgilisi çıktı!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Gazze'de ikinci grup esir takasında pürüz çıktı
        Gazze'de ikinci grup esir takasında pürüz çıktı
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Havluları asmak için dışarı çıkan berbere kanlı pusu!
        Havluları asmak için dışarı çıkan berbere kanlı pusu!
        Süper Lig'de imza şov!
        Süper Lig'de imza şov!
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        Habertürk Anasayfa