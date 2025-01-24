Süper Lig'de 2024-2025 sezonu devre arasında yapılan tüm transferler
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu devre arası transfer döneminde atılan tüm imzalar burada...
- 1
Ahmed Kutucu
Eyüpspor > Galatasaray
5.9 milyon €
- 2
Milan Skriniar
PSG > Fenerbahçe
- 3
Lincoln
Fenerbahçe > Hull City
(Kiralık)
-
- 4
Diego Carlos
Aston Villa > Fenerbahçe
- 5
Wilfried Zaha
Galatasaray > Charlotte
Kiralık: 2.7 milyon €
- 6
Emersonn
Athletico Paranaense > Göztepe
-
- 7
Romulo Cardoso
Athletico Paranaense > Göztepe
(Satın alma opsiyonu kullanıldı)
- 8
Tolga Ciğerci
Ankaragücü > Sivasspor
- 9
Efkan Bekiroğlu
Ankaragücü > Sivasspor
-
- 10
Yalçın Kayan
Göztepe > Eyüpspor
- 11
Yusuf Sarı
Adana Demirspor > Başakşehir FK
- 12
Emmanuel Boateng
Al Orubah > Gaziantep FK
-
- 13
Hamza Akman
SonderjyskE > Eyüpspor
- 14
Christopher Operi
Le Havre > FK Başakşehir FK
- 15
Jonjo Shelvey
Eyüpspor > Burnley
(Sözleşme fesih)
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- 16
Abdoulaye Yoro
(Başakşehir akademi oyuncularından Abdoulaye Yoro ile 3,5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı)
- 17
Danylo Sikan
Shakhtar > Trabzonspor
- 18
Jonathan Okita
FC Zürich > Bodrum FK
-