Real Madrid, Manchester City'yi son anda yıktı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda heyecan 4 maçla başladı. Real Madrid, konuk olduğu Manchester City'yi son dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti. Kenan Yıldız'ın forma giydiği maçta Juventus, sahasında PSV'yi 2-1 yendi. Paris Saint-Germain, deplasmanda Brest'i 3 golle geçti. Borussia Dortmund, misafir olduğu Sporting'i 3-0 mağlup etti. İşte günün toplu sonuçları...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı 4 maçla başladı.
REAL MADRID, MANCHESTER CITY'Yİ SON NEFESTE YIKTI
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Manchester City, sahasında Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'ndaki mücadeleyi Real Madrid, 3-2'lik skorla kazandı.
Karşılaşmaya Real Madrid pozisyonlarla başladı ancak gol Manchester City'den geldi. İngiliz ekibi, golcü futbolcusu Erling Haaland'ın 19. dakikada attığı golle Real Madrid karşısında öne geçti. Şampiyonlar Ligi'nde 48 maçta 48 gol atan Norveçli yıldız, Real Madrid ağlarını ise ilk kez havalandırdı.
Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
BORUSSIA DORTMUND AVANTAJI KAPTI
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Sporting ile Borussia Dortmund, Jose Alvalade'de karşı karşıya geldi. Borussia Dortmund, deplasmanda oynadığı maçı 3-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Sehrou Guirassy, 68. dakikada Pascal Gross ve 82. dakikada Karim Adeyemi attı.
Borussia Dortmund, bu sonuçla birlikte yeni teknik direktörü Niko Kovac ile ilk galibiyetini elde etti.
KENAN YILDIZ'LI JUVENTUS, 2 GOLLE KAZANDI
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Eleme Turu ilk maçında Juventus ile PSV karşı karşıya geldi.
Allianz Stadyumu'nda oynanan maçta Juventus, PSV'yi 2-1 yendi.
Juventus'un golleri 34. dakikada Weston McKennie ve 82. dakikada Samuel Mbangula'dan gelirken PSV'nin golünü 56. dakikada Ivan Perisic kaydetti.
Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız, ilk yarının ardından yerini Samuel Mbangula'ya bıraktı.
PSG TUR KAPISINI ARALADI
UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play-off ilk maçında Paris Saint Germain ile Brest karşı karşıya geldi.
Stade du Roudourou'da oynanan maçta PSG, Brest'i 3-0'lık skorla mağlup etti.
PSG'nin gollerini 21. dakikada Vitinha, 45. ve 66. dakikalarda Ousmane Dembele kaydetti.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off aşamasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Brest (Fransa)-Paris Saint-Germain (Fransa): 0-3
Juventus (İtalya)-PSV (Hollanda): 2-1
Manchester City (İngiltere)-Real Madrid (İspanya): 2-3
Sporting (Portekiz)-Borussia Dortmund (Almanya): 0-3
Müsabakaların rövanşı, 19 Şubat'ta oynanacak.