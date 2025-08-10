Habertürk
        Sındırgı beşik gibi

        Sındırgı beşik gibi

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesi uzmanlara göre aktif fay hatları üzerinde bulunuyor. Habertürk'e konuşan Prof. Dr. Fadime Sertçelik, buradaki fay zonunun 7 parçadan oluştuğunu, Sındırgı segmenti ile Gelenbe segmentinin kesiştiği yer olduğuna işaret etti.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2025 - 21:19 Güncelleme: 10.08.2025 - 21:19
        Sındırgı beşik gibi
        AFAD'ın deprem duyurularını yaptığı x hesabı son birkaç gündür Sındırgı depremleri ile dolu. Bu depremlerin de 6.1 büyüklüğündeki depremin öncüleri olduğuna dikkat çeken Sertçelik, artçıların devam ettiğini anımsattı.

        Habertürk'e konuşan bir başka uzman, Prof. Dr. Zafer Akçığ da bu artçıların rahatlatıcı nitelikte olduğunu, depremin sönümlendiği anlamına geldiğini söyledi.

        Afet yönetim uzmanı Ogün Şimşek de 6.1'den daha yüksek bir depremin beklemediğini kaydetti.

