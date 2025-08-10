Sındırgı beşik gibi

AFAD'ın deprem duyurularını yaptığı x hesabı son birkaç gündür Sındırgı depremleri ile dolu. Bu depremlerin de 6.1 büyüklüğündeki depremin öncüleri olduğuna dikkat çeken Sertçelik, artçıların devam ettiğini anımsattı.

Habertürk'e konuşan bir başka uzman, Prof. Dr. Zafer Akçığ da bu artçıların rahatlatıcı nitelikte olduğunu, depremin sönümlendiği anlamına geldiğini söyledi.

Afet yönetim uzmanı Ogün Şimşek de 6.1'den daha yüksek bir depremin beklemediğini kaydetti.

Çok uzun süredir büyük #deprem üretmeyen Simav Fay Zonu'nun yaklaşık 50km uzunluktaki Sındırgı segmenti (sismik boşluk) ile Gelenbe fay zonunun kesişim bölgesinde:

Sındırgı (#Balıkesir) Alakır-Kozlu arasında

10.08.2025 04:46 ML=3.6

09.08.2025 12:03, Mw=3.8

08.08.2025 03:21 ML=3.9 pic.twitter.com/heJopYjpm0 — Dr. Ramazan Demirtaş (@Paleosismolog) August 10, 2025