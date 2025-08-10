İsrail'de on binlerce kişi, Gazze'nin işgal kararını protesto için Tel Aviv sokaklarına indi

"Savaş çığırtkanları hepimizi korkunç felakete sürüklüyor"

"Esirler Meydanı” olarak anılan alanda toplanan yaklaşık 10 bin göstericiye hitap eden Gazze’de tutulan İsrailli esir David Cunio’nun eşi Sharon Aloni-Cunio ise "Sonsuza kadar sürecek bir savaşın çığırtkanları hepimizi korkunç bir felakete sürüyor. Bunu esirler için bile yapmıyorlar. Esirleri feda etmeye hazır olduklarını yüksek sesle söylüyorlar." dedi.

Öte yandan, Netanyahu hükümetinden tüm esirlerin tek seferde serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşma imzalamasını ve Gazze kentini işgal kararından vazgeçilmesini talep eden bir grup protestocu ise Tel Aviv’in ana arterlerinden Ayalon otoyolunu trafiğe kapattı.