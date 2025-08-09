Bilal Erdoğan, Habertürk TV'ye konuk oldu | Son dakika haberleri

Bilal Erdoğan, Habertürk TV'ye konuk oldu | Son dakika haberleri

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını soykırım olarak niteleyerek, bu soykırımı göstermek için Filistin'e Destek Platformu'nun "Gazze'ye Umut Ol" yürüyüşü düzenlediğini anımsattı.

REKLAM advertisement1

İsrail'in açlık silahını kullanmasını sert bir dille eleştiren Erdoğan, bu durumun insanlık vicdanını sorgulattığını ifade etti.

Batı ülkelerinin tutumunu da eleştiren Erdoğan, durdurma gücüne sahip olmalarına rağmen İsrail'i durdurmayan Batılı yöneticilerin, kamuoylarının baskısına rağmen adım atmamalarının kendi demokrasilerini sorgulamaları gerektiğini gösterdiğini belirtti.

Amerika'daki güçlü İsrail lobisinin siyasetçileri esir aldığını savunan Erdoğan, Almanya'nın ise artık Gazze'de kullanılabilecek silahları satmayacağını açıklamasının önemli bir eşik olduğunu vurguladı.