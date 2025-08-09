Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        3
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Göztepe
        GÖZ
        0
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kayserispor
        KYS
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Konyaspor
        KON
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Samsunspor
        SAMS
        0
        Trabzonspor
        TS
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mourinho'dan Roma itirafı: Kariyerimdeki en güzel işlerden biri - Fenerbahçe Haberleri

        Mourinho'dan Roma itirafı: Kariyerimdeki en güzel işlerden biri

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kariyeriyle ilgili Brezilya basınına özel açıklamalarda bulunurken, en başarılı dönemi olarak Roma yıllarını gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2025 - 11:53 Güncelleme: 09.08.2025 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Brezilya basınından Futebol Total'e verdiği röportajda kariyeriyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

        • 2

          Portekizli teknik adam, farklı takımlarla birçok kupa kazanmasına rağmn Roma dönemine özel bir parantez açtı.

        • 3

          Mourinho, Roma dönemile ilgili, "Birleşik olmayan bir kulübü birleştirmeyi başardım, kaçan birçok taraftarı geri getirdim. Roma'da çalışmam bana özel bir deneyim yaşattı." ifadelerini kullandı.

        • 4

          "ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANAMADIK ÇÜNKÜ GOL ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİ YOKTU"

          Porto, Chelsea ve Inter döneminden de bahseden Mourinho, "Bence Porto tarihe geçti. Chelsea ise 2004'ten 2006'ya kadar Premier Lig tarihinin en iyi takımı. Arsenal yenilmezdi ama sadece bir sezonda. Biz ise o iki sezonda onlardan daha yenilmezdik. Harika bir takımdı. Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadık çünkü gol çizgisi teknolojisi yoktu. Inter de her şeyi kazandı" dedi.

        • 5

          Mourinho, Roma yılları hakkında ise şunlar söyledi:

          "Roma, benim için büyük bir zevkti. Oyuncularımı küçümsememek için 'yumurtasız omlet yaptım' demek istemem. Ama tüm sorunlarımıza, finansal fair-play kısıtlamalarına, oyuncu alamamaya rağmen Konferans Ligi'ni kazanmak ve üst üste Avrupa finallerine çıkmak… Roma, kariyerimdeki en güzel işlerden biri."

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halı sahada sakatlandı! 1 milyon tazminat kazandı
        Halı sahada sakatlandı! 1 milyon tazminat kazandı
        Tropik Akdeniz!
        Tropik Akdeniz!
        Çanakkale'deki yangın sürüyor! Saçaklı Köyü bu hale geldi
        Çanakkale'deki yangın sürüyor! Saçaklı Köyü bu hale geldi
        Penaltılar ve kırmızı kart doğru mu?
        Penaltılar ve kırmızı kart doğru mu?
        Dünyanın en çirkini olmak için yarıştılar!
        Dünyanın en çirkini olmak için yarıştılar!
        Emeklinin sigortası aylığı artırır mı?
        Emeklinin sigortası aylığı artırır mı?
        "Yapay zeka şımartıyor"
        "Yapay zeka şımartıyor"
        Zelenskiy: Ukraynasız barış, barış olmaz
        Zelenskiy: Ukraynasız barış, barış olmaz
        "Zor puan kaybeder"
        "Zor puan kaybeder"
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        İşte dünyadaki en pahalı çiçek!
        İşte dünyadaki en pahalı çiçek!
        Ada'dan En-Nesyri'ye rekor teklif hazırlığı!
        Ada'dan En-Nesyri'ye rekor teklif hazırlığı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        45 yıl önceye götürdü
        45 yıl önceye götürdü
        5 ülkeden Gazze açıklaması
        5 ülkeden Gazze açıklaması
        Galatasaray'da Ederson gelişmesi!
        Galatasaray'da Ederson gelişmesi!
        Habertürk Anasayfa