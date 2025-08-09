Mourinho'dan Roma itirafı: Kariyerimdeki en güzel işlerden biri

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANAMADIK ÇÜNKÜ GOL ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİ YOKTU"

Porto, Chelsea ve Inter döneminden de bahseden Mourinho, "Bence Porto tarihe geçti. Chelsea ise 2004'ten 2006'ya kadar Premier Lig tarihinin en iyi takımı. Arsenal yenilmezdi ama sadece bir sezonda. Biz ise o iki sezonda onlardan daha yenilmezdik. Harika bir takımdı. Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadık çünkü gol çizgisi teknolojisi yoktu. Inter de her şeyi kazandı" dedi.