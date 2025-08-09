Habertürk
        Son dakika: Son 55 yılın en sıcak temmuz ayı yaşandı

        Son 55 yılın en sıcak temmuz ayı yaşandı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı rapora göre, 2025 yılı Temmuz ayı son 55 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2025 - 15:45 Güncelleme: 09.08.2025 - 15:45
        Son 55 yılın en sıcak temmuzu yaşandı
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'de geçen ayın son 55 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hazırlanan Temmuz 2025 Sıcaklık Değerlendirme Raporu paylaşıldı.

        Türkiye'de temmuz ayı ortalama sıcaklığının 1,9 derece artışla 26,9 dereceye ulaştığı ve son 55 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

        İklim değerlendirmesinde kullanılan 220 istasyondan 66'sında rekor değerlerin ölçüldüğü bilgisi verilen açıklamada, sıcaklık rekorlarının kaydedildiği ilk 10 istasyon arasında ilk sırada Şırnak'ın Cizre ilçesinin yer aldığı belirtildi.

        Açıklamada, Cizre'de ortalama temmuz sıcaklığının 49,1 derece olduğu, geçen ay ise bu değerin 49,4 dereceye yükseldiği kaydedildi.

        Öte yandan açıklamada, analizlerde kullanılan 220 istasyon haricinde olan Şırnak'ın Silopi ilçesinde 50,5 dereceyle temmuz ayı Türkiye sıcaklık rekorunun kırıldığı hatırlatıldı.

        Temmuz ayı sıcaklık rekorlarının kırıldığı diğer il ve ilçeler şöyle:

        İL- İLÇE ÖNCEKİ YILLAR TEMMUZ SICAKLIĞI 2025 YILI TEMMUZ SICAKLIĞI
        Şırnak, Cizre 49,1 49,4
        Şanlıurfa, Ceylanpınar 48,2 49
        Şanlıurfa, Birecik 47,2 48,1
        Tokat 45 47,2
        Şanlıurfa, Akçakale 46,7 47
        Şanlıurfa, Viranşehir 46,7 47
        Adıyaman 45,3 46,3
        Adıyaman, Kahta 44,5 46
        Sinop, Boyabat 45,4 45,8
        Kahramanmaraş 45,2 45,8
