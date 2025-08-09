Topçular Kulübü'nün 5. bölümü yayında!
HT Spor'un sevilen Youtube programı 'Ömer Özcan ile Topçular Kulübü'nün 5. bölümü yayında! Bu bölümde Ömer Özcan, TFF 1. Lig'in yeni takımı Vanspor'un kampına giderek Vansporlu oyuncular Hasan Bilal, Benito Ramirez ve Erdem Seçgin ile birbirinden eğlenceli oyunlar oynadı.
09.08.2025
