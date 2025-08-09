Habertürk
        Son dakika: Trabzon'da torununun peşinden koşmuştu! Tekrar buluştular | Son dakika haberleri

        Trabzon'da torununun peşinden koşmuştu! Tekrar buluştular

        Trabzon'da torununun peşinden koşan dede sosyal medyada çok konuşulmuştu. Şimdi o dede ile torun tekrar buluştu. Dede Kemalettin Aydın 4 yaşındaki torununu kapıda karşıladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2025 - 12:52 Güncelleme: 09.08.2025 - 13:14
        Tekrar buluştular
        Trabzon’da yaylada duygusal vedalaşma görüntüleri sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan Kemalettin Aydın (61) ve torunu Buğlem Aydın (4), yeniden yaylada buluştu. Torununa veda ederken arkasından koşarak uğurlayan Kemalettin Aydın, bu kez kendisine koşan torununu kapıda karşıladı. Hasret gideren dede ile torunun görüntüleri, bir kez daha yürekleri ısıttı.

        Kent merkezinde yaşayan Buğlem Aydın, babası Kemal ve annesi Gülistan Aydın ile geçen ay dedesi Kemalettin Aydın’ın, Düzköy ilçesindeki yayla evine ziyarete gitti. Dede ve torun, birlikte geçirdikleri zamanın ardından ayrılmakta zorlandı.

        Üzüntüden torununa veda edemeyen Aydın, hareket eden aracın arkasından bir süre koştu. Yayladan dönüş yolculuğu sırasındaki duygusal anlar, Gülistan Aydın tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede ilgi gördü.

        Torununun ardından dakikalarca koştu
        Torununun ardından dakikalarca koştu

        HASRET GİDERDİLER

        Yürekleri ısıtan duygusal vedalaşma görüntüleri sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan dede ve torunu, yeniden yaylada buluştu. Ailesiyle yeniden yaylaya çıkan Buğlem, bu kez kendisi koşarak kucağına atladığı dedesiyle hasret giderdi. Dedesiyle kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Buğlem, dedesiyle oyunlar oynayıp, neşeli vakit geçirdi.

        Gülistan Aydın, cep telefonu kamerasıyla kaydettiği kavuşma anlarını sosyal medyadan, "Bu kez torunu dedesine koştu" notuyla paylaştı.

        İlgi çeken görüntüleri izleyen takipçiler, önceki vedalaşma anını anımsatarak, "Kavuşmalarına çok sevindik, bu anı bekliyorduk" yorumları yaptı.

