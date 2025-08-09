Mohamed Salah'tan UEFA'ya Filistin tepkisi!

UEFA, "Filistinli Pele" lakabıyla tanınan Suleiman al-Obeid'in hayatını kaybettiğini duyurdu. UEFA sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "'Filistinli Pele' Suleiman al-Obeid'in vedası... Karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut olan yetenek" ifadelerini kullandı.

SALAH'TAN SERT TEPKİ!

UEFA'nın bu paylaşımına Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'tan sert tepki geldi.

Paylaşımı alıntılayan 33 yaşındaki oyuncu, "Bize nerede ve nasıl ve neden öldüğünü söyleyebilir misin?" yazdı.

Salah'ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde 30 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı.

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE — Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025

İSRAİL SALDIRISINDA HAYATINI KAYBETTİ

Filistin'in eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid, 6 Ağustos Çarşamba günü İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında hayatını kaybetti.

Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid, Gazze Şeridi'nde insani yardım beklerken işgal güçlerinin saldırısı sırasında şehit oldu" ifadeleri kullanılmıştı.