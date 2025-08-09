Habertürk
        Haberler Spor Futbol Mohamed Salah'tan UEFA'ya Filistin tepkisi! - Futbol Haberleri

        Mohamed Salah'tan UEFA'ya Filistin tepkisi!

        Kariyerini İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da sürdüren Mohamed Salah, UEFA'nın hayatını kaybeden Filistinli eski milli futbolcu Al-Obaid için yaptığı paylaşıma sert tepki gösterdi.

        Giriş: 09.08.2025 - 22:23 Güncelleme: 10.08.2025 - 00:28
        Salah'tan UEFA'ya Filistin tepkisi!
        UEFA, "Filistinli Pele" lakabıyla tanınan Suleiman al-Obeid'in hayatını kaybettiğini duyurdu. UEFA sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "'Filistinli Pele' Suleiman al-Obeid'in vedası... Karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut olan yetenek" ifadelerini kullandı.

        SALAH'TAN SERT TEPKİ!

        UEFA'nın bu paylaşımına Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'tan sert tepki geldi.

        Paylaşımı alıntılayan 33 yaşındaki oyuncu, "Bize nerede ve nasıl ve neden öldüğünü söyleyebilir misin?" yazdı.

        Salah'ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde 30 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı.

        İSRAİL SALDIRISINDA HAYATINI KAYBETTİ

        Filistin'in eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid, 6 Ağustos Çarşamba günü İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında hayatını kaybetti.

        Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid, Gazze Şeridi'nde insani yardım beklerken işgal güçlerinin saldırısı sırasında şehit oldu" ifadeleri kullanılmıştı.

