        Ajda Pekkan'ı tanıyabilene aşk olsun - Magazin haberleri

        Ajda Pekkan'dan yeni imaj

        Yalova konserinde sürpriz bir imaj değişikliğine imza atan Ajda Pekkan, yıllardır kullandığı sarı saç renginden vazgeçerek kumral tonlara geçti. Pekkan'ın konser fotoğraflarını, aşırı filtre uygulamasıyla paylaşması; "Tanıyabilene aşk olsun" dedirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2025 - 21:51 Güncelleme: 09.08.2025 - 21:59
        Tanıyabilene aşk olsun
        Ajda Pekkan, geçtiğimiz gün Yalova’da verdiği konserle hayranlarıyla buluştu. Konserde en çok dikkat çeken detay ise şüphesiz imaj değişikliği oldu.

        Uzun yıllardır imzası haline gelen platin sarısı saçlarından vazgeçen 79 yaşındaki Ajda Pekkan, sahnede kumral tonlarıyla yeni bir görünüm sergiledi.

        Ajda Pekkan’ın yeni imajı sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Bazı takipçileri; "Tanıyabilene aşk olsun" şeklinde yorumlar yaparken bazı takipçileri ise Pekkan'ı Demet Akalın ile Seren Serengil'e benzetti.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Ajda Pekkan

