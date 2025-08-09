Habertürk
        Haberler Dünya Zelenskiy: Ukrayna'nın tekrar bölünmesine izin vermeyeceğiz | Dış Haberler

        Zelenskiy: Ukrayna'nın tekrar bölünmesine izin vermeyeceğiz

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile olası ateşkese dair açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, ABD'ye güvendiklerini belirtirken "Putin; Herson, Zaporijya, Luhansk, Donetsk ve Kırım'ı işgal ettiği için affedilmek istiyor. Ukrayna'nın ikinci kez bölünmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

        Giriş: 09.08.2025 - 23:10 Güncelleme: 10.08.2025 - 00:55
        "Ukrayna'nın tekrar bölünmesine izin vermeyeceğiz"
        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile olası ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Açıklamasını, Telegram'dan video mesaj şeklinde gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı, Avrupalı ülkelerle istişare hâlinde olduklarını ifade ederken, söz konusu ülkelere teşekkürlerini iletti.

        Ukrayna'daki savaşın âdil bir şekilde sona ermesi gerektiğini belirten Zelenskiy, ölümlerin durması için derhal ateşkes ilan edilmesi gerektiğini ve bunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hariç herkesin desteklediğini ifade etti.

        Ukrayna lideri, Putin'in çatışmaları dondurma isteğinin doğru olmadığını, savaşı gerçekten bitirecek adımlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

        Putin'in çatışmayı dondurarak, ele geçirdiği topraklara meşruiyet kazandırma çabasında olduğunu dile getiren Zelenskiy, Putin'in daha önce Kırım'ı işgal ettiğini ve sonrasında Donetsk ve Luhansk'ı ele geçirdiğini ifade ederken "Putin; Herson, Zaporijya, Luhansk, Donetsk ve Kırım'ı işgal ettiği için affedilmek istiyor. Ukrayna'nın ikinci kez bölünmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

        PUTİN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

        ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos Cuma günü, ABD'nin Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini duyurmuştu.

        NBC News'ün haberine göre, Beyaz Saray, Alaska'daki görüşmeye Zelenskiy'i de davet etmeyi düşünüyor ancak nihai karar henüz verilmedi.

        Rusya tarafı, 4 oblastın Rusya'ya ait olduğunun kabul edilmesi ve NATO'nun genişlemesinin durmasını talep ediyordu.

        Ukrayna'ya sunulan memorandumda, Ukrayna'nın tarafsız ülke olması da şart olarak öne sürülmüştü.

        Ukrayna ise, bu şartların kabul edilemez olduğunu ifade etmişti.

