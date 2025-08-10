Habertürk
        Haberler Gündem Prof. Dr. Süleyman Pampal, Habertürk TV'de anlattı: Google'ın erken uyarı sistemi nasıl çalışıyor?

        Prof. Dr. Süleyman Pampal, Habertürk TV'de anlattı: Google'ın erken uyarı sistemi nasıl çalışıyor?

        AFAD, saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin ardından çalışmalar devam ederken Prof. Dr. Süleyman Pampal, Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu. Pampal, merak edilen Google'ın deprem uygulaması sisteminin nasıl çalıştığını anlattı

        Giriş: 10.08.2025 - 22:37 Güncelleme: 10.08.2025 - 22:38
        Google'ın deprem erken uyarı sistemi nasıl çalışıyor?
        AFAD, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin ardından Habertürk TV yayınına bağlanan Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Google'ın erken uyarı sistemi nasıl çalışıyor?" sorusunu yanıtladı.

        İşte Pampal'ın açıklamaları:

        "Depremi bilmek yerini bilmek demek yerini ve zamanını tam zamanında vermek demek. Buna tek bir örnek var Çin'de 70'li yıllarda var. Vatandaşları o bölgede yaşayanları evlerinden çıkarabilmişler ve 4 saat içinde beklenen deprem olduğu için can kaybının önüne geçilmiş fakat 8 ay sonra yine bir deprem olduğu ve bilinmediği için önüne geçilememiş. Depremle ilgili ancak kaba tahmin yapabiliriz. Bilim insanları olarak bir bölgede deprem olabilir diyebiliriz çünkü o bölgenin depremselliği, sismik özellikleri, faylarının özellikleri, deprem tarihini inceleyebiliriz."

        "Google'ın erken uyarı sistemi nasıl çalışıyor?"

        Prof. Dr. Süleyman Pampal: Deprem olacak demiyor aslında Google'ın söylediği "deprem oldu, deprem geliyor" diyor. Depremde önce cisim dalgası dediğimiz primer dalgalar gelir o en hızlısıdır. Bölgeye, istasyona ilk o gelir. Ancak o hasar yapma, ses dalgası gibidir hemen kayıt yapmaya başlar aletler. İşte o kaydı alır Google ve hemen "deprem oluyor, olacak" şeklinde bilgi gönderir ama deprem zaten olmuştur. Birkaç saniye önce bize bu bildirimi yapabiliyor olmaları bu depremi önceden bilmek değildir.

