Halk oylaması sonucu Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanı ilk kez seçildi. 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 51,79, Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 38,44, Selahattin Demirtaş da yüzde 9,76 oranında oy aldı.
AK Parti'den 10 Ağustos mesajları
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından 10 Ağustos mesajı paylaştı. Çelik, "10 Ağustos ülkemizdeki büyük dönüşümlerin ve hamlelerin güçlü siyaseti için yeni bir dönüm noktası. 10 Ağustos 2014'te milletimiz Türkiye Yüzyılı'na ulaşmamızı sağlayacak büyük bir karara imza attı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu. " paylaşımında bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz da, "Geçmişte vesayet makamı olarak görülen ve seçim süreçlerinde krizler yaşanan cumhurbaşkanlığı makamı, artık milli iradenin yürütmedeki karşılığı haline gelmiştir." ifadesini kullandı. Öte yandan AK Parti teşkilatlarınca 10 Ağustos için hazırlanan klipler sosyal medya hesaplarında paylaşıldı
Cevdet Yılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Geçmişte vesayet makamı olarak görülen ve seçim süreçlerinde krizler yaşanan cumhurbaşkanlığı makamı, artık milli iradenin yürütmedeki karşılığı haline gelmiştir. Sayısız eser, hizmet ve reformla yakın tarihimize damgasını vuran Sayın Erdoğan, milletin adamı olarak gönüllerde yer etmiştir. Ekonomide, sosyal politikalarda, demokratik atılımlarda ve dış politikada farklı bir dönem başlatmış, statükoya karşı değişimin adı olmuştur. Millete hizmet yolunda nice yıllara."
ÇELİK VE ALA'DAN PAYLAŞIM
Çelik mesajında, "10 Ağustos 2014’te milletimiz Türkiye Yüzyılı’na ulaşmamızı sağlayacak büyük bir karara imza attı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu. Milletimizin kararıyla Cumhurbaşkanımız 11 yıldır ülkemizin yönetiminde ve dünya siyasetinin en önemli meselelerinde basiret ve dirayetle imzalar atmaya devam ediyor. " ifadelerini kullandı.
Millet iradesinin devlet yönetimine doğrudan yansımasının, Türkiye demokrasi tarihinde bir dönüm noktası olduğuna dikkati çeken Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önce aziz milletin sandıkta verdiği oylarla, doğrudan halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı olduğunu anımsattı.
Bu büyük değişimin, vesayetin gölgesini ve ağır baskısını ortadan kaldıran, halkın iradesini devlet idaresine hakim kılan bir devrim olduğunu belirten Ala, şunları kaydetti:
"AK Parti'nin öncülüğünde gerçekleştirilen bu reform, milli egemenliği güçlendirdi, demokratik temsili derinleştirdi ve siyasetin merkezine yalnızca milletin onayını yerleştirdi. Artık Türkiye'yi milletin rızası olmadan yönetme devri kapanmıştır. Karar, yetki ve sorumluluk, doğrudan halkın iradesiyle şekillenmektedir. İrade, idareye hakim olmuştur."
Ala, bu köklü dönüşümün hem bugünün hem de yarınların teminatı olduğunu ifade ederek, "Çünkü milli irade en sağlam dayanak noktasıdır. O gün atılan adım, bugün Türkiye'nin daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde yoluna devam etmesini sağlamıştır. Milletin iradesi devletin zirvesindedir ve milletin sesi idarenin pusulasıdır. Artık siyasi tarihimizde cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan krizler bir daha geri gelmemek üzere sona ermiştir." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan AK Parti teşkilatlarınca 10 Ağustos için hazırlanan klipler sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.