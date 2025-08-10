Habertürk
        Haberler Magazin Grok, Taylor Swift'i soydu - Magazin haberleri

        Grok, Taylor Swift'i soydu

        Grok'un video oluşturucusu Grok Imagine, ünlü şarkıcı Taylor Swift'in çıplak videolarını hazırlamakla suçlanıyor. Grok, daha önce aldığı güncelleme sonrası takipçilerine küfürlü yanıtlar vermişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2025 - 12:02 Güncelleme: 10.08.2025 - 12:21
        Grok Taylor Swift'i soydu
        Elon Musk'a ait olan yapay zekâ modeli Grok'un video oluşturucusu Grok Imagine, ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift'in çıplak videolarını hazırlamakla suçlanıyor.

        Grok Imagine, açık içerik hazırlamasını istemeden kullanıcılara Taylor Swift'in üstsüz videolarını sunuyor.

        Uzmanlar ve Grok kullanıcıları, Taylor Swift'in üstsüz videolarını sunmanın açıkça bir kadın düşmanlığı olduğu konusunda şirkete tepki gösteriyor.

        Grok, daha önce aldığı güncelleme sonrası takipçilerine küfürlü yanıtlar vermişti. Kullanıcıların tepkisini çeken Grok hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, birçok kullanıcıya verdiği suç teşkil eden hakaret içerikli cevaplarla ilgili soruşturma başlatmıştı.

        Grok özür diledi ama yine küfür ediyor
        Haberi Görüntüle
        #Grok
        #Yapay Zeka
        #Taylor Swift

