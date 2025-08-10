İstanbul'da 12 katlı binada yangın!

Bağcılar'da 12 katlı binada iddiaya göre elektrik şaft hattında yangın çıktı.

REKLAM advertisement1

DHA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi 2040. Sokak’ta bulunan 12 katlı binada sabah saat 08.00 sıralarında çıktı. Elektrik şaft hattından çıktığı söylenen yangın kısa sürede çatı katına ilerledi.

Yangın nedeniyle ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 2 kişiye ilk müdahale ambulansta yapıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraflar: AA