        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da 12 katlı binada yangın! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da 12 katlı binada yangın!

        İstanbul Bağcılar'da 12 katlı bir binada yangın çıktı. Paniğe yol açan görüntülerin ortaya çıktığı yangında, 2 kişi dumandan etkilendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2025 - 11:08 Güncelleme: 10.08.2025 - 11:15
        İstanbul'da 12 katlı binada yangın!
        Bağcılar'da 12 katlı binada iddiaya göre elektrik şaft hattında yangın çıktı.

        DHA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

        Yangın, Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi 2040. Sokak’ta bulunan 12 katlı binada sabah saat 08.00 sıralarında çıktı. Elektrik şaft hattından çıktığı söylenen yangın kısa sürede çatı katına ilerledi.

        Yangın nedeniyle ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 2 kişiye ilk müdahale ambulansta yapıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraflar: AA

