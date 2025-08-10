Habertürk
        Haberler Röportajlar 'Gerçek Kesit'in 'Sarı Bıyık'ı Cahit Kaşıkçılar: Ağlanacak halimize güldüler - Magazin haberleri

        Cahit Kaşıkçılar: Ağlanacak halimize güldüler

        1990'lı yılların fenomen televizyon programı 'Gerçek Kesit'in oyuncusu Cahit Kaşıkçılar ile sohbet ettik. 'Sarı Bıyık' rolüyle hafızalarda yer edinen Kaşıkçılar ile hem geçmişi hem de bugünleri konuştuk

        Giriş: 10.08.2025 - 00:01 Güncelleme: 10.08.2025 - 00:01
        • 1

          'Gerçek Kesit', 1993-1999 ve 2005-2006 arasında iki dönem yayınlandı. Üçüncü sayfa haberlerinin ekranlara yansıtıldığı dizi, 453 bölümle en uzun yapımlardan biriydi.

        • 2

          Üzerinden yıllar geçse de 'Gerçek Kesit'teki karakterler ve sahneler, sosyal medyada zaman zaman viral oluyor. Dizinin ana karakterini canlandıran Cahit Kaşıkçılar yani nam-ı diğer 'Sarı Bıyık' ile konuştuk. Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, televizyon serüvenini ve şimdiki yaşamını anlattı.

        • 3

          Meslek hayatına fotoğrafçılıkla başlayan Cahit Kaşıkçılar, oyunculuk serüvenini şöyle anlattı: Bursa'da doğdum. Ortaokulda tiyatro oyunlarında rol almaya başladım. Oyunculuk heyecanı hep içimde vardı. Sonrasında fotoğrafçılık yapmaya başladım. Hem stüdyo fotoğrafçılığı yaptım hem de otellerde çalıştım. Askerden döndükten sonra, bir süre Edirne'de yaşadım. Plakçılık dükkanı devraldım bir süre sonra da video kaset furyası başlamıştı. Video kaset işine de girdim.

        • 4

          Sonrasında 1980’li yıllarda İrfan Atasoy'un yanında asistan olarak çalıştım. Kamera arkasında teknik ekibe yardım ediyordum. Üç arkadaş 'Komedi Dans Üçlüsü' gibi bazı mekânlarda eğlenceler düzenlerken, Bursa'da Flash TV açıldı. Dublaj yapmam için beni çağırdılar. Dublaj yapmaya başlamışken, 'Gerçek Kesit' diye bir dizi çekileceğini söylediler ve yer almamı istediler. Amatör oyuncu olarak, 4-5 bölüm ufak rollerde yer aldım. Ardından ana karakter oldum ve 20 bölüm sonra da senaryolarını da yazmaya başladım.

        • 5

          "GERÇEK HİKÂYELERİ ANLATIYORDUK"

          Senaryoları yazarken gazetelerin üçüncü sayfalarındaki olaylardan yola çıktıklarını söyleyen oyuncu; "Olayları senaryolaştırıp televizyona yansıtmakla kalmıyorduk. Savcılığa gidip araştırıyorduk. Şahitlerin ifadelerini alıyorduk. İlk dönem olayların şahitlerini yüzlerini göstermeyecek şekilde ekrana çıkarıyorduk. Ancak Türkiye'nin her yerinde olan olayların şahitleri getirmek zor olunca figürasyonla bu bölümleri hazırladık. Bursa'da yaşadığımız için biz işin başında bu kadar izlendiğimizin farkına varmamıştık. İstanbul’a gelince farkına vardık. Seyirciden ilgi görünce 20 dakika olan bölüm süresini 50 dakikaya kadar çıkardık" ifadelerini kullandı.

        • 6

          Çekimleri çok zorlu şartlar altında yaptıklarını söyleyen Cahit Kaşıkçılar; "Bizi eleştirenler oluyordu ama yokluk içerisinde, bir kamera, bir ışıkla tabir-i caizse üç kuruş paraya çalıştık. Evde perdeyi kapatıp gece yapıyorduk. Nasıl absürde kaçmasın? Mutfağa girer makarna yapardım, oyuncu arkadaşlarla hep birlikte yerdik. Bize gülenler biraz da bu tarafını düşünsün. Ağlanacak halimize güldüler. (Gülüyor)" dedi.

        • 7

          Oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: Üzüldüğüm nokta; bazı izleyicilerin bizi çok bilinçsiz ve akıl yoksunu gibi görmesiydi. Halbuki sette biz de kendi hâlimize çok gülüyorduk.

        • 8

          Cahit Kaşıkcılar, sokakta gördüğü insanların kendisine büyük bir samimiyet beslediğini söyleyerek; "Bir oyuncudan çok, arkadaş ve ağabey gibi yaklaşımda bulunuyorlar" açıklamasını yaptı.

          'SARI BIYIK' İSMİ NEREDEN GELİYOR?

          Oyuncu, kendisine 'Sarı Bıyık' denilmesinin hikâyesinden de bahsetti: Programın sonuna jenerik koyulmdığı için izleyiciler oyuncuların isimlerini bilmiyordu. Seyirciler de oyuncuları isimlendirmişler. Beyaz çorap giyen oyuncuya, 'Beyaz Çorap', saçları ensesine kadar uzun olan arkadaşımıza 'Kaleci Saçlı', bana da 'Sarı Bıyık' dediler.

        • 9

          'Gerçek Kesit'in sunuculuğunu, ünlü oyuncu Perihan Savaş yapıyordu.

        • 10

          Bir dönemin fenomen dizisi 'Leyla ile Mecnun'da 'Sarı Bıyık' karakteriyle 7 bölüm rol alan Cahit Kaşıkçılar, 2018'de senaryosunu kendi yazdığı yönetmenliğini ise Onur Ünlü'nün üstlendiği "Gerçek Kesit: Manyak" filmi ile beyazperde de boy gösterdi.

        • 11

          Aynı zamanda vantrolog olan Kaşıkçılar, 'Gerçek Kesit'ten çok para kazanamadığını söylese de buradan gelen şöhreti sayesinde hâlâ geçimini sağlayabildiğini belirtti.

        • 12

          BURSA'DA YAŞIYOR

          40 yıllık eşi Aydan Kaşıkçılar ile yaşamını Bursa'da sürdüren oyuncu, "Bıyıklarınızı hiç kestiniz mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: Bir ara kısalttım. Eşim bozuk attı, 'hemen bıyığı uzatıyorsun' dedi. (Gülüyor)

        • 13

          Ekranlara döneceğini söyleyen Kaşıkçılar; "2.5 yıl önce 7 bölümlük 'Gerçek Kesit' çektim. Dijital bir platformda yayınlanacaktı iki yapımcı birbiriyle ters düştüğü için kurguyu bitiremediler, teslim edemedik, elimizde kaldı. Yakında ise 100 bölümlük bir günlük dizi başlayacak. Orada rol alacağım" ifadelerini kullandı.

