Cahit Kaşıkcılar, sokakta gördüğü insanların kendisine büyük bir samimiyet beslediğini söyleyerek; "Bir oyuncudan çok, arkadaş ve ağabey gibi yaklaşımda bulunuyorlar" açıklamasını yaptı.

'SARI BIYIK' İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Oyuncu, kendisine 'Sarı Bıyık' denilmesinin hikâyesinden de bahsetti: Programın sonuna jenerik koyulmdığı için izleyiciler oyuncuların isimlerini bilmiyordu. Seyirciler de oyuncuları isimlendirmişler. Beyaz çorap giyen oyuncuya, 'Beyaz Çorap', saçları ensesine kadar uzun olan arkadaşımıza 'Kaleci Saçlı', bana da 'Sarı Bıyık' dediler.