        İstanbul'da güpegündüz dehşet! Silahını saklayıp araca yaklaştı! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da güpegündüz dehşet! Silahını saklayıp araca yaklaştı!

        İstanbul Eyüpsultan'da Muammer Öztürk adlı kişi, aracına binerken silahlı saldırıya uğradı. Güpegündüz yaşanan dehşette cinayet anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, bir kişi elindeki silahı belinin arkasında gizleyerek Öztürk'ün olduğu araca yaklaşıyor. Ardından da silahla ateş ediyor. Saldırgan daha sonra geldiği yöne geri dönerek koşmaya başlıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2025 - 10:54 Güncelleme: 10.08.2025 - 10:54
        İstanbul'da güpegündüz dehşet! Silahını saklayıp araca yaklaştı!
        Eyüpsultan'da sabah saatlerinde işe gitmek için aracına binen Muammer Öztürk (48), kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

        DHA'nın haberine göre ağır yaralanan Öztürk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet anına ait görüntüler ortaya çıktı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Olay, 7 Ağustos Perşembe günü sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracına binmek için evinden çıkan Muammer Öztürk, aracıyla hareket ettiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanan Öztürk, ambulansla Gaziosmanpaşa’daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden yaya olarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Muammer Öztürk'ün ise hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

        CİNAYET ANI KAMERADA

        Cinayet anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, bir kişi elindeki silahı belinin arkasında gizleyerek Öztürk’ün olduğu araca yaklaşıyor. Ardından da silahla ateş ediyor. Saldırgan daha sonra geldiği yöne geri dönerek koşmaya başlıyor.

        ÖLEN KİŞİNİN 5 SUÇ KAYDI ÇIKTI

        Diğer yandan, Öztürk’ün 'Güveni kötüye kullanma', 'Dolandırıcılık', 'Otodan hırsızlık', 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından poliste kaydı bulunduğu öğrenildi.

        #Son dakika haberler
